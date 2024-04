Netflix quiere empezar mayo pisando fuerte: los estrenos que te van a dejar sin palabras

Con el mes de mayo a la vuelta de la esquina, las plataformas de streaming se preparan para recibir las nuevas incorporaciones fílmicas a sus catálogos. Concretamente, Netflix de los pocos servicios de vídeo bajo demanda que anuncian con bastante antelación, todas esas películas, series y documentales que terminaran incorporándose al amplio abanico de contenidos. Por eso, aprovechando que en el ecuador de esta próxima semana ya habremos entrando en el nuevo mes, te contamos cuáles son los títulos más destacados que a partir del día 1, llegarán para todos los suscriptores de la marca californiana.

Estrenos de Netflix en mayo:

‘Fiesta en la madriguera’ (día 1)

Manolo Caro, creador de La casa de las flores, nos trae una nueva comedia familiar. Esta vez, basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos. Con un guion adaptado por Nicolás Giacobone, Fiesta en la madriguera nos presenta a Tochtli, un niño al que le gustan cosas tan peculiares y particulares como los sombreros, los diccionarios, los saturáis, las guillotinas y el francés. Ahora, su nuevo capricho consiste en tener un hipopótamo pigmeo de Namibia. Su padre está dispuesto a concederle todos sus deseos, aunque esto implique regalarle un animal en peligro de extinción.

‘Todo un hombre’ (día 1)

Serie del showrunner David E. Kelley, creador entre otras de ficciones como Big Little Lies, The Undoing o Love & Death. Ahora, adapta la novela basada en la novela de Tom Wolfe, bajo el protagonismo del Emmy Jeff Daniels. Como una especie de Succession, el protagonista es el dueño de un poderoso negocio inmobiliario recién entrado en los setenta y con varios problemas en el camino. El principal es que no puede devolver el cuantioso crédito que le pidió el banco para expandir su empresa, mientras que por el camino varios enemigos disfrutarán de verlo caer. Completan el reparto, otras caras reconocidas como Sarah Jones, Tom Pelphrey, Diane Lane y Lucy Liu.

‘Te llevo en el alma’ (día 2)

Drama biográfico que cuenta el origen de una de las estrellas más importantes del rock italiano, Gianna Nannini. Un icono que persiguió sus sueños en la música, a pesar de todos los obstáculos interpuestos por su familia y por la propia industria.

‘La final: Caos en Wembley’ (día 8)

El documental perfecto para los aficionados al fútbol. Caos en Wembley retrata la llegada de Inglaterra a la última final de la Eurocopa. Después de varios meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, los aficionados británicos están dispuestos a todo para ver a su equipo jugar en casa, incluso entrar por la fuerza en el estadio de Wembley.

‘Bridgerton: Temporada 3’ (día 16)

Sin duda, uno de los estrenos de Netflix más esperados este mes mayo. La creación de Chris Van Dusen nos trae la primera parte de esta tercera temporada. El drama romántico de época se centrará en la historia de amor entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penélope Featherington (Nicola Coughlan). Una relación interrumpida por ella, quien independientemente de su crisis con Colin, ha decidido que es la hora de encontrar un marido, preferiblemente uno que le dé la independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown.

‘Atlas’ (día 24)

Dicen que Netflix ha desembolsado 100 millones de dólares para esta historia de ciencia ficción con Jennifer López y Simu Liu. Lo cierto es que seguramente, “la gran N roja” quiera replicar el éxito de su anterior proyecto con la cantante, La madre. En Atlas, la estrella interpreta a una analista que se queda varada en un planeta alejado, pero que para sobrevivir debe confiar en una inteligencia artificial de uso militar para sobrevivir. Este es el estreno más relevante en el que la empresa liderada por Ted Sarandos tiene la mirada puesta, dado lo arriesgado de la inversión.

‘Eric’ (día 30)

Abi Morgan escribe y dirige esta miniserie que protagoniza Benedict Cumberbatch. Ambientada en el Nueva York de los años 80, Eric narra la búsqueda desesperada que un padre comienza cuando Edgar, su hijo de nueve años desaparece por la mañana de camino al colegio. Odiándose a sí mismo y culpándose de la desaparición, se aferra a los recuerdos y dibujos de su hijo sobre Eric. Un monstruo azul, que forma parte del grupo de marionetas que maneja el protagonista en su espectáculo.

‘Ni una más’ (día 31)

Serie española creada por Miguel Sáez Carral, showrunner de Homicidios. 8 capítulos que siguen a Alma, una adolescente de 17 años que extiende en la fachada de su instituto una tela blanca donde se puede leer que dentro del instituto se esconde un violador. Para averiguar la verdad, nos tendremos que remontar a cinco meses antes de ese momento, donde comienza esta historia.