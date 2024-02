La mujer que sufrió alucinaciones por unas pastillas para adelgazar: «Vi a mi tío con una medusa»

El lunes 19 de febrero, Débora, una mujer que sufrió alucinaciones por unas pastillas para adelgazar, habló en TardeAR. “Veía medusas”, dijo a Ana Rosa Quintana. La entrevistada narró cómo compró unos medicamentos que le prometían adelgazar un kilo al día pero terminó en Urgencias, a punto de morir. En el hospital descubrieron que este supuesto fármaco contenía, entre otras cosas, pólvora. «Sentía que me moría, que iba a perder la vida con las pastillas. Mi cuerpo me estaba avisando que no estaba bien”, confesó Débora, además de admitir otros terribles efectos secundarios de este medicamento ya ha sido retirado por Sanidad. La presentadora del programa de Telecinco quiso darle ánimos a la mujer: “Tienes toda la vida por delante, eres guapísima, no hay que tener prisa”.

Pastillas prohibidas

Prometen resultados milagrosos. Se comercializan como suplemento alimenticio, pero incluyen sibutramina, un principio activo reductor del apetito que, para conseguir este efecto, aumenta la presión sanguínea, lo que puede provocar dolores de cabeza, estreñimiento o insomnio. Sanidad ha retirado estas vitaminas, pero siguen comercializándose y personas como Débora pueden acceder a ellas. Tiene 19 años, vio que una amiga había perdido 30 kilos y ella, en los primeros días, perdió peso pero empezó a notar efectos adversos muy pronto. Así lo contó la joven el lunes 20 de febrero en TardeAR.

Unas pastillas para adelgazar casi le cuestan la vida a una chica de 19 años: contenían pólvora #TardeAR19F

https://t.co/MbHvLfMJYB — TardeAR (@TardeARtv) February 19, 2024

«Vi a mi tío con una medusa»

Llevaba siete días tomando las pastillas cuando tuvo que acudir a urgencias: “Sentía que me moría, que iba a perder la vida con las pastillas”, dijo Débora mientras era entrevistada por Ana Rosa Quintana. Y es que sentía la boca seca o temblores: “Mi cuerpo me estaba avisando que no estaba bien”. Es más, llegó a sufrir alucinaciones: “Vi a mi tío como una medusa. Era una medusa muy rara. Cuando me desperté notaba el pecho que me apretaba mucho y era que me estaba muriendo, empecé a decir ‘mamá, me muero’ y es que me estaba muriendo porque vi a mi tío con la medusa”. «Yo quería perder 30 kilos en un mes como vi a esa amiga. Comía de todo y no engordaba»

Ya en urgencias, el equipo médico descubrió que había tomado un medicamento cuya venta estaba prohibida: “Alucinaron”. Es más, la policía investigó y vio que contenían pólvora: “Por eso era imposible bajarme las pulsaciones”.

La reflexión de Ana Rosa

Desde plató (la entrevista en una conexión en directo desde la casa de la joven), Ana Rosa Quintana quiso mandar un mensaje de ánimo y apoyo a Débora y le dijo: “Tienes toda la vida por delante, eres guapísima, no hay que tener prisa, tú vas a tu médico y, poquito a poco, con un poco de ejercicio y la dieta, ya lo verás que lo consigues sin necesidad de estas cosas, porque milagritos no hay”.

Lo más escandaloso es la investigación que hizo el programa. Aunque se ha retirado la venta de este suplemento, hay varias webs que lo venden por unos 80 euros. “Lo que no entiendo es que, si Sanidad lo ha prohibido, no investigue que hay páginas en las que se puede comprar. Es una pregunta que me hago”, reflexionó Ana Rosa en directo.