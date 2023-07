El monstruo más famoso del cine regresa: primer teaser de ‘Godzilla Minus One’

Desde que la primera película de Godzilla apareciese en los cines japoneses en los años 50, la criatura se ha convertido en un símbolo internacional que traspasa cualquier frontera. Generando de esta forma varias entregas, spin-offs y cross-over en diferentes franquicias. Las últimas apariciones del lagarto gigante las pudimos ver en Godzilla: Rey de los monstruos y en Godzilla vs. Kong, cintas estrenadas en 2019 y 2021, respectivamente. Ahora, continuando ese legado, Toho ha presentado el primer teaser oficial de Godzilla Minus One, el regreso del personaje al cine nipón.

La película fue anunciada por primera vez en noviembre de 2022, siendo la primera película nacional del kaiju desde que Shin Godzilla se estrenase en 2016. Godzilla Minus One está escrita y dirigida por Takashi Yamazaki y estará centrada en el Japón de la posguerra, enfrentándose el país a toda una nueva amenaza. La cinta se estrenó el pasado 3 de noviembre en Japón y ahora, sabemos que llegará al mercado estadounidense el 1 de diciembre de 2023, coincidiendo con el mercado navideño. Desconocemos cuándo aterrizará en la cartelera española o si en cambio, será un servicio de streaming el que se haga con los derechos de explotación en nuestro país.

EL monstruo apareció por primera vez en la gran pantalla en 1954 y desde entonces, se ha mantenido como un nombre familiar, con libros, series de televisión y películas que lo han situado sólo en una urbe contra el ejército o con otros grandes y poderosos Kaijus. Godzilla vs. Destoroyah, Destroy All Monsters, Mothra vs. Godzilla, Godzilla Raids Again o El regreso de Godzilla son tan sólo algunas de las muestras en las que el reptil titánico ha plasmado su aparición en los cines. Regresará una vez más con esta última entrega que intentará demostrar una vez más, por qué es junto a King Kong, una de las criaturas que mejor ha aguantado el paso de los años en la historia del celuloide.

Sus filmes no fueron simplemente importantes para el desarrollo de la criatura en la cultura popular, sino que abrió las puertas internacionalmente al género Kaiju. Una tipología de películas en las que se ven implicados comúnmente destrozos en una gran urbe por parte de seres gigantescos. De hecho, la existencia del ser prehistórico no se ha entendido temáticamente sobre cuán mala o monstruosa puede ser la criatura, sino de una alerta sobre cómo la ciencia y la tecnología avanzadas pueden salir terriblemente mal si no tenemos cuidado.