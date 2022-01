Desde su estreno a finales del año pasado una miniserie de Netflix se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming: el thriller Quédate a mi lado. ¿Qué tiene esta miniserie para convertirse en solo tres semanas en todo un éxito? Quédate a mi lado combina una buena intriga constante con un ritmo constante y unos personajes que te atrapan desde el primer episodio.

Quédate a mi lado es una miniserie de solo 8 episodios, de no más de 50 minutos cada uno, basada en una novela de Harlan Coben. El año pasado Netflix ya había estrenado otra serie de suspense basada en otra novela de este autor El inocente protagonizada por el actor español Mario Casas. Harlan Coben participa en esta serie como productor y cuenta en el reparto con actores tan conocidos como Cush Jumbo a la que hemos visto en The Good Wife y The Good Fight, James Nesbitt, Richard Armitage y Sarah Parish.

El pasado siempre vuelve

Uno de los grandes aciertos de este thriller es que cuando comienza la serie sus protagonistas han logrado olvidar su pasado y ahora disfrutan de una vida diferente, en unos casos más tranquila que en otros. Megan, a la que da vida Cush Jumbo, es una madre trabajadora con tres hijos; Ray (Richard Armitage) es un fotógrafo documental que ahora se dedica a hacer reportajes de bodas y dar clases a niños y Lorraine (Sarah Parish) es una vieja amiga de Megan que está relacionada con su oscuro pasado. Por último, Broome (James Nesbitt) que es un inspector de policía que en estos años no ha logrado olvidar un caso archivado sobre una persona desaparecida.

La vida de los cuatro protagonistas cambia radicalmente cuando Lorraine encuentra a Megan y aparece un día de repente para contarle una novedad que puede complicar sus vidas: Carlton Flynn ha desparecido la misma noche que Stewart Green, pero 17 años después. Los tres tendrán que intentar arreglar la situación ya que puede arruinar sus vidas y las de quienes los rodean.

¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo puede afectar a su futuro su desaparición y al de sus familias? ¿Han olvidado los cuatro lo que pasó hace años? ¿Qué relación tienen todos con Vipers? ¿Qué pueden hacer para solucionarlo? Toda una serie de incógnitas que se van desgranando poco a poco en los ocho impactantes episodios.

Quédate a mi lado es un thriller intenso e inteligente que se ha convertido en una de las grandes apuestas de Netflix en series para este invierno junto con Feria: la noche más oscura, Archivo 81 o La periodista. Una buena opción para los que estén buscando una ficción de suspense de calidad para las tardes aburridas de enero.