Una de las mejores comedias que verás este año está en Amazon y es esta

Amazon Prime Video no deja de engrosar su catálogo para seguir mirando cara a cara a Netflix, HBO Max y Disney +, su competencia más directa. Una ambición instaurada en el mercado del streaming por ser la plataforma que triunfe a nivel de series y películas propias, pero también con la compra de contenido externo. De esta forma, a parte de la creación de ficciones originales como The Boys o Samaritan, la empresa fundada por Jeff Bezos acaba de incorporar recientemente, una de las mejores comedias que verás este año: La ciudad perdida.

La sinopsis oficial de La ciudad perdida es la siguiente: “La brillante carrera literaria de la escritora Loretta Sage ha girado siempre en torno a novelas románticas de aventuras ambientadas en lugares exóticos y protagonizadas por un atractivo hombre que aparece en todas y cada una de sus portadas. Durante la gira para promocionar su nuevo trabajo, Sage y el modelo (de nombre Alan) se embarcan en una aventura de verdad, cuando un excéntrico millonario secuestra a la escritora con la idea de que le lleve a la ciudad perdida que esta relata en su última novela. Con el deseo de mostrar poder ser un héroe de verdad, Alan se lanza hacia su rescate”.

Un reparto lleno de estrellas

Uno de los principios básicos para conseguir que un proyecto se cuele como una de las mejores comedias de la temporada es a priori bastante sencillo; llenar la historia de talento. Empezando por los dos principales protagonistas, la ganadora del Oscar Sandra Bullock y Channing Tatum. Pero aquí no termina el gran reparto, ya que el villano está encarnado por un genial Daniel Radcliffe, el cual sigue intentando quitarse la etiqueta de Harry Potter de encima. Una galería de estrellas que se permite el lujo de contar con el mismísimo Brad Pitt para una breve, pero excelente aparición.

La dupla de los hermanos Nee, son los dos directores que se han encargado de rodar esta historia que homenaje a otras grandes comedias románticas de aventuras como Tras el corazón verde o Indiana Jones: En busca del arca perdida. Antes de eso, los Nee rodaron Band of Robbers en 2015 y serán los encargados de realizar la película de Masters of the Universe.