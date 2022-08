El Marilyn Monroe Estate defiende la elección de Ana de Armas en ‘Blonde’

Todavía no se ha estrenado, pero la mitad de los cinéfilos apostarían mucho dinero a que Blonde va a ser la película más controvertida del 2023. Para empezar porque la gente, no está acostumbrada a que un subgénero tan cercano a los hechos reales como es el biopic, se vea completamente ficcionado utilizando a un icono de la cultura popular como es Marilyn Monroe. Seguido a esto, la cinta tiene un alto contenido sexual y está calificada en Estados Unidos para ser vista por mayores de edad, sin excepciones ni acompañamientos tutelados posibles. Pero, por si todo esto no fuese a ser polémico por sí mismo, en los últimos días el público ha criticado el acento de su protagonista, Ana de Armas, una actriz de origen cubano que representará a la tentación rubia. Por suerte para ella, el Marilyn Monroe Estate ha defendido su elección para el papel.

Marc Rosen, presidente de Authentic Brands Group, la organización propietaria de la herencia de Monroe, habló con Variety para señalar que el casting le parece una excelente decisión: “Cualquier actor que se mete en ese papel sabe que tiene grandes zapatos que llenar. Basándome sólo en el tráiler, parece que Ana fue una excelente elección de reparto, ya que captura el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn. ¿No podemos esperar a ver la película en su totalidad!”.

Blonde se basa en la narración ficticia de Joyce Carol Oates sobre la vida de Monroe en su novela homónima. La cinta no se completó en cooperación con los herederos de Monroe, ya que es un retrato ficticio y no una película biográfica al uso de la leyenda de Hollywood. Una decisión que genera un interesante debate sobre la decisión utilizar a un personaje histórico en una historia completamente inventada por una autora. Por el proceso de casting pasaron figuras como Jessica Chastain o Naomi Watts, no obstante desde el inicio, el director Andrew Dominik ha dejado claro en varias ocasiones que, después de una sola audición vio en de Armas a la actriz perfecta para esa ardua tarea: “ Sabía que podría hacerlo. Interpretar a Marilyn fue innovador, una cubana interpretando a Marilyn Monroe”, señaló la propia actriz en 2020.

A raíz de la llegada del segundo tráiler, las críticas hacia el acento cubano de la actriz de Blade Runner 2049 no se han hecho esperar, además de la supuesta sexualización que recorrerá su historia. Sin embargo, La protagonista también ha recibido el apoyo de su ex compañera de reparto en Puñales por la espalda, Jamie Lee Curtis. Esta es hija de Tony Curtis, quien coprotagonizó con Monroe Con faldas y a lo loco: “Me tiré al suelo. No podía creerlo. Ana se había ido por completo. Ella era Marilyn”.

Blonde llegará a los cines el próximo 28 de septiembre de 2022.