Joseph Quinn de ‘Stranger things’ podría estar en el spin-off de ‘En un lugar tranquilo’

Joseph Quinn, una de las auténticas estrellas de la última temporada de Stranger Things, se encuentra en conversaciones para aparecer en el spin-off que Paramount Pictures prepara del universo de En un lugar tranquilo. De momento, el proyecto lleva el título de A Quiet Place: Day One y sabemos que la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o será la protagonista principal de un grupo variado de personajes.

Después de la salida de Jeff Nichols (Take Shelter) de la preproducción, Michael Sarnoski aceptó dirigir esta nueva entrega de la exitosa saga que ya posee dos títulos principales. Sarnoski no es muy conocido por el gran público, pero brilló el pasado 2021 dirigiendo Pig, su primer filme. En él, consiguió sacar la mejor interpretación de Nicolas Cage en años, algo que convenció de sobra al creador, actor y director de las dos películas existentes, John Krasinski (The Office). La primera entrega se estrenó en 2018, consiguiendo recaudar 341 millones de dólares en todo el mundo, partiendo de un presupuesto reducido de 17 millones. La segunda, retrasada por la pandemia, alcanzó casi los 300 millones. Unas cifras encomiables, teniendo en cuenta lo convaleciente que se encontraba la estructura financiera del mercado de la exhibición.

Aunque los detalles de la trama de A Quiet place: Day One se mantienen en secreto, el título parece indicar que se tratará de una precuela ambientada justo al comienzo de la invasión de las criaturas, una situación que ya apareció en la segunda entrega, con un flashback. El futuro de este universo en el que el ruido es la mayor preocupación de los supervivientes parece estar más que asegurado. Michael Bay, Andrew Form y Brad Fuller producen la película para Platinum Dunes, mientras que Krasinski hará lo propio bajo su sello Sunday Night. Day One llegará a los cines el 8 de marzo de 2024. En 2025, se espera que continue la tercera parte de la historia principal, la cual volvería a estar dirigida por Krasinski.

La información del casting de Joseph Quinn llegó de la mano de Deadline. Su querido personaje de Eddie Munson lo ha convertido en un actor muy querido por el público, aunque su trabajo va más allá de la serie de Netflix. Este actor londinense ya había aparecido en varios capítulos de series reconocidas y en la historia de terror bélico Overlord. Por el momento no se han anunciado más nombres para el casting de A Quiet place: Day One, aunque de seguro recibiremos nuevas noticias conforme avance la producción.