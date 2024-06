Jennifer Lawrence producirá y protagonizará una nueva película de misterio para Apple y A24

Al igual que otros de sus compañeros de profesión, Jennifer Lawrence está ejerciendo una labor de producción ejecutiva dentro de los proyectos en los que participa como actriz. Un puesto que ejerce a través de su propio sello cinematográfico, Excellent Cadaver y que comenzó precisamente con la anterior colaboración entre Apple y A24, el drama Causeway. Tras ese gran debut, la ganadora del Oscar supervisó en 2023 la comedia romántica Sin malos rollos y el documental Bread & Roses. Dos diferentes formatos a los que se sumarán en 2025 Die, My Love de Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin) y Bad Blood, lo nuevo del cineasta Adam McKay (No mires arriba). Una complicada futura agenda fílmica a la que no le tiembla el pulso en aceptar nuevos retos. El último en sumarse a esta lista será The Wives, una historia de misterio y crimen en el que Lawrence volverá a estar acompañada del popular servicio de streaming y del sello independiente.

Según varios medios norteamericanos, The Wives será un título basado en la reconocida franquicia de telerrealidad estadounidense The Real Housewives. Una propiedad intelectual que concentra varios programas nacidos a partir de 2006 y emitidos por la cadena Bravo. En términos generales, estos reality shows narran tanto la vida profesional como personal de varias amas de casa de familias pudientes, en diferentes regiones de Estados Unidos. Los detalles de la trama se mantienen de momento en secreto, pero se especula que The Wives termine asumiendo una trama al más puro estilo de Agatha Christie, centrándose en varias amas de casa que podrían tener entre ellas a un asesino o asesina.

Dos nominados al Pulitzer en el guion

Entre las bondades más llamativas de la propuesta liderada por Jennifer Lawrence destaca el guion escrito por Michael Breslin y Patrick Foley, dos autores que fueron finalistas del Premio Pulitzer por la obra multimedia Circle Jerk. Junto a la intérprete, Justine Ciarrocchi también produce para Excellent Cadaver, mientras que Jeremy O.Harris (Zola) ocupa otro puesto en el ejecutivo. O.Harris ya destacó en el terreno del largometraje documental con Slave Play. Not a Movie. A Play en HBO.

El interés de la actriz de Joy por los reality show de la marca no llega de nuevas, pues en anteriores declaraciones ya había explicado que siempre ha sido fan tanto de la serie original, The Real Housewives of Beverly Hills, como de su reinicio The Real Housewives of New York City y de incluso la cancelada The Real Housewives of Dallas.

Apple TV + llega con muchos proyectos

Poco a poco, el servicio de streaming de la multinacional tecnológica ha ido haciéndose un hueco entre las plataformas de vídeo bajo demanda. Bajo su contenido exclusivo, la apuesta y el compromiso de la inversión de la empresa fundada por Steve Jobs por el cine está lejos de toda duda. En 2023 se gastó 200 millones de dólares en dos grandes superproducciones de la talla de Napoleón y Los asesinos de la luna. Ambas, le otorgaron cierto prestigio al terminal, pero quedaron muy lejos de ser productos rentables. Al igual que le sucedió con el fracaso económico que supuso Argylle.

En el futuro más inmediato, el nulo retorno presupuestario no va a impedir que Apple genere algunas de las ficciones venideras más esperadas. Por un lado, Fly Me to the Moon, protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum. Por otro, el regreso colaborativo de George Clooney y Brad Pitt en Wolfs. El thriller de Jon Watts no es la única apuesta de la major con Pitt, pues ambos tienen previsto una esperada historia sobre la Fórmula Uno todavía sin nombre. En el lado más autoral, la plataforma firmará la nueva película del cineasta Steve McQueen titulada Blitz.

Jennifer Lawrence vuelve a la élite

La presentación mediática en la industria de Jennifer Lawrence comenzó con proyectos de franquicias comerciales de la talla de X-Men y Los juegos del hambre. Sin embargo, no tardó en seleccionar con mimo sus proyectos, encontrando una asociación fructífera con el director David O.Russell, con quien consiguió su primera estatuilla gracias a El lado bueno de las cosas y otras dos nominaciones por La gran estafa americana y Joy, respectivamente. Antes, la estadounidense ya había logrado el reconocimiento de los académicos con una nominación por Winter’s Bone, una de sus primeros trabajos como actriz.

Después de una breve pausa en su carrera, Lawrence ha regresado con las pilas cargadas cosechando nuevos y diferentes papeles, aparte de disponer de un futuro fílmico igualmente prometedor. The Wives todavía no tiene a un director agenciado, ni una fecha aproximada de estreno.