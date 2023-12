HBO estrena hoy la película más esperada por todos: va a ser el bombazo nunca visto

Pocas veces el estreno de un largometraje ha causado tanta expectación en una plataforma de streaming. Al mismo tiempo, dado su éxito internacional, ha tardado también más de lo esperado en llegar al catálogo del que será su hogar a partir de hoy, HBO. Por norma, desde la llegada a los cines, las superproducciones conviven en los cines y en el alquiler bajo demanda una media de 45 días hasta que por fin pasan a ser cintas gratuitas bajo la suscripción de las marcas de sus majors. Pero claro, ser la película más esperada por todos y la más taquillera del 2023 tiene un precio y ese es casi 5 meses de espera entre su irrupción en la cartelera y la aparición en el catálogo.

Cómo no, no podíamos estar hablando de otro filme que no fuese Barbie. La cinta de Greta Gerwig fue un auténtico fenómeno en todo el mundo, convirtiéndose en una “cita evento” para las salas. Más de 1.400 millones de dólares recaudados para Warner Bros. Discovery que en parte, son fruto de una campaña de marketing sin precedentes.

Se estrena Barbie

La sinopsis la película más esperada del 2023 es la siguiente: “Barbie lleva una vida ideal en Barbiland, allí todo es perfecto, con chupi fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real”.

Parte del éxito y del encanto de la fórmula no se pueden entender sin su increíble reparto. Margot Robbie y Ryan Gosling comandan un elenco de estrellas de la talla de America Ferrara, Kate McKinnon, Will Ferrell, Michael Cera, Simu Liu, Dua Lipa o Connor Swindells. El guion corre a cargo de la propia Gerwig y de su marido, el también cineasta Noah Baumbach.

El efecto ‘Barbenheimer’

Sin duda, parte del fenómeno fue coincidir el día de su estreno con Oppenheimer. Desde hace mucho tiempo se sabía que el gran y serio biopic de Christopher Nolan tenía una fecha marcada en el calendario. Al cineasta británico le gusta estrenar sus proyectos en verano, y la historia sobre el origen de la bomba atómica no iba a ser menos. Por eso, cuando desde Warner decidieron marcar el mismo día su llegada a la cartelera, pronto muchos especularon con una lucha voraz en la taquilla. Sin embargo, se creo que ya conocido por todos como efecto “Barbenheimer”.

¿Por qué iba a tener que elegir el público entre el negro o el rosa, cuando podían ir a ver las dos historias el mismo fin de semana? Los memes comenzaron a surgir y la campaña de divulgación en parte, se hizo sola.