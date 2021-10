Una de las series con más éxito del matrimonio King, responsables de ficciones como The Good Wife, The Good Fighto The Bite, es la oscura y escalofriante Evil que se estrena este lunes 18 de octubre en SYFY. Una serie de miedo y terror protagonizada por una psicóloga forense, un seminarista y un experto independiente en fenómenos extraños.

Una segunda temporada de Evil que contará con 13 episodios en los que los protagonistas seguirán analizando los orígenes del mal y que volverán a estar protagonizados por los actores Katja Herbers y Mike Colter.

Una serie escalofriante

Evil es una mezcla de drama, misterio y terror protagonizada por los actores Katja Herbers (Westworld) y Mike Colter (Luke Cage) que interpretan a Kristen y David. Una psicóloga forense y un seminarista que junto a Ben un experto independiente en fenómenos extraños (Aasif Mandvi) investigan sucesos extraños para la Diócesis de Nueva York.

Su misión es comprobar si están ante posibles milagros y posesiones que requieren exorcismo o que son solo situaciones que tienen una explicación lógica o científica. Una misión complicada que tendrán que resolver juntos y que entrañan numerosas dificultades.

Los dos protagonistas Kristen y David mantienen una compleja relación que sorprende por su buena química. Una tensión que los espectadores notan en cada uno de los episodios y que se mantiene viva a través de sus fantasías personales y por la tentación de lo prohibido. Su relación es imposible y los dos protagonistas se debaten entre la tentación y sus contradicciones.

Lo que sabemos de la segunda temporada de Evil

Por ahora solo sabemos es que en esta segunda entrega el mal acecha más cerca que nunca. Kristen se enfrenta a su lado más oscuro, David siente la tentación según se va aproximando su ordenación y Ben sufre terrores nocturnos que se alimentan de sus mayores miedos.

En el reparto de esta segunda temporada ya se ha confirmado que estarán junto con Katja Herbers y Mike Colter, los actores Aasif Mandvi, Michael Emerson, Christine Lahti, Kurt Fuller, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco y Dalya Knapp. El actor Michael Emerson, al que conocemos por su papel en Perdidos, volverá a interpretar al villano de la serie, el extraño Leland Townsend. Un enigmático personaje que se comporta como un enviado del mismísimo Satán que contamina todo lo que toca.

Evil es una serie inquietante y misterioso que ya sorprendió por sus escenas de miedo y terror en la primera temporada y que seguro vuelve a convertirse en un éxito en esta segunda entrega. Una buena opción para los adictos a las ficciones de terror que se atreven con las emociones fuertes.