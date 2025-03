Estrenos de cine: ‘Los aitas’ de Borja Cobeaga se enfrentan a live action de ‘Blancanieves’

Un mes después de la celebración de los Premios Oscar 2025, la cartelera mundial se encuentra en un momento de impasse. Sin una gran cantidad de títulos comerciales, la oferta fílmica no volverá a ser un catálogo repleto de producciones reconocidas hasta el mes de abril. Momento en el que a priori, las salas se llenarán gracias a apuestas como la película sobre el videojuego Minecraft o la 36.ª cinta de Marvel, Thunderbolts. No obstante, hoy la taquilla se prepara para la llegada de dos apuestas que podrían lograr grandes resultados en los cines nacionales; Blancanieves y Los aitas. Pero, ¿puede un filme español derrotar al nuevo live action de Disney? A continuación, repasamos las principales novedades que desde hoy, están disponibles en nuestras salas:

Estrenos de la cartelera

‘Blancanieves’

Tras recibir unas críticas dolientes por parte de la prensa internacional, el último intento de Disney por explotar su universo animado a través de la acción real es sin dada, el gran estreno comercial del fin de semana. 270 millones de dólares de presupuesto y toda una serie de polémicas la elevan a la categoría de proyecto de riesgo mayúsculo, adoleciendo además de un wokismo prácticamente agotado en nuestros días.

Blancanieves es la historia de siempre de la casa del ratón, pero con varias actualizaciones políticamente correctas de nuestros tiempos. La primera princesa de la casa del ratón, encarnada en la piel de Rachel Zegler, ya no es una damisela en apuros ni por supuesto, será besada mientras duerme por un príncipe. Eso sí, los celos y la huida del castillo de la reina (Gal Gadot) se mantendrán. Blancanieves se refugiará igualmente en el hogar de siete enanos que en esta ocasión han sido creados íntegramente por CGI (imágenes generadas por ordenador). Perder la recaudación del fin de semana frente a Los Aitas representaría un muy mal augurio para la empresa que dirige Bob Iger.

‘Los aitas’

El director de Pagafantas y guionista de 8 apellidos vascos, Borja Cobeaga, nos brinda una nueva comedia en clave de road movie. Para ello, el donostiarra se asocia con la guionista Mar Coll, ganadora del Goya a la mejor dirección novel por Tres días con la familia y con quien ya firmó la estupenda serie No me gusta conducir.

Los aitas reúne a un reparto de lujo, comandado por Quim Gutiérrez, Juan Diego Botto, Iñaki Ardanaz y Mikel Losada. Estos interpretan a unos padres que en plena década de los 80, deben acompañar a sus hijas a un campeonato de gimnasia rítmica en Berlín. Estos bilbaínos de la periferia obrera no están muy interesados en el viaje, ni en el deporte, ni siquiera en sus propias hijas.

‘Novocaine’

Tras interpretar varios papeles como «el chico endeble» de la historia, Jack Quaid (The Boys) se pasa al cine de acción compartiendo elenco con Jacob Batalon (Spider-Man: Sin camino a casa), Amber Midthunter (Predator: la presa) y Ray Nicholson (Smile 2), actor hijo del mítico Jack Nicholson. La trama nos pone en la piel de un hombre apacible que tiene un extraño trastorno genético por el cual no siento ningún tipo de dolor físico. Entonces, cuando su pareja es secuestrada, dicha aflicción termina convirtiéndose en un superpoder.

‘The Alto Knights’

Barry Levinson dirige a un Robert De Niro que, por partida doble, interpreta a Frank Costello y Vito Genovese, dos de los jefes del crimen organizado más reconocidos de Nueva York en la década de los 50. Tras años de amistad, sus celos y traiciones despertarán una guerra sin cuartel.

‘8’

Julio Medem presentó en el presente Festival de Málaga su última película, un drama romántico que repasa la vida de Octavio y Adela a través de ocho fechas decisivas de la historia de España, entre 1931 y 2021. Sin saberlo, desde el primer día sus destinos permanecen conectados, entrelazados en forma de «8».

‘La chica de la aguja’

Nominada en los Oscar 2025 a la mejor película internacional por Dinamarca, La chica de la aguja, La chica de la aguja nos presenta a Karoline, una joven embarazada y sin empleo que intenta sobrevivir en la Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial. Un día es acogida por una anciana que dirige una agencia de adopción clandestina y aunque juntas forman un gran tándem, pronto descubre un suceso que lo cambia todo.