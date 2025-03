Esto es lo que tienes que saber antes de empezar ‘Daredevil: Born Again’

Cuando Disney recuperó la mayoría de los derechos de los personajes de Marvel cedidos a Netflix, los fans que habían disfrutado de las fantásticas adaptaciones de la «gran N roja» sintieron una profunda tristeza. Sobre todo sabiendo que lo más probable es que no volviésemos a ver a Charlie Cox dando vida al abogado ciego, Matt Murdock. Sin embargo, la aparición de Vicent D’Onofrio como Wilson Fisk (Kingpin) en la serie de Ojo de Halcón y el cameo del superhéroe en Spider-Man: Sin camino a casa, confirmaban que el equipo de Kevin Feige iba a seguir la valiosa herencia del trabajo como showrunner de Drew Goddard. Ahora por fin, Daredevil: Born Again llega a Disney + con una nueva temporada que por otra parte, no ha estado exenta de problemas en su producción.

Y es que han pasado casi siete años desde que la tercera temporada aterrizó en Netflix, por lo que muchos espectadores tendrán que refrescar su memoria si quieren estar al tanto de todo lo que va a suceder en esta nueva season que tendrá ni más ni menos que nueve episodios. Una oportunidad perfecta para que el protector de La cocina del infierno se introduzca definitivamente en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Y es aquí donde surgen las principales dudas de los marvelitas por saber qué es lo que necesitan haber visto para comprender del todo el argumento de Daredevil: Born Again. Trayendo de vuelta al guionista de The Punisher, Dario Escarda Pane y a los directores responsables de Loki, Justin Benson y Aaron Moorhead, la nueva ficción se acercará en tono a lo que pudimos ver en las tres rondas de capítulos anteriores. Porque aunque en un principio parecía que la casa del ratón iba a desentenderse de los antecedentes del héroe, desde el estudio terminaron replanteando su enfoque validando las tres temporadas de Netflix. Eso sí, desconocemos si todo lo que sucedió en ellas suponen un canon compartido con el UCM actual.

El argumento de ‘Daredevil: Born Again’

Por todos los avances mostrados hasta ahora, todo indica que Daredevil: Born Again está ambientada cinco años después del chasquido de Thanos. Un espacio en el que Murdock ha decidido dejar de ser el hombre sin miedo y combatir las injusticias únicamente como abogado. Al igual que Cox y D’Onofrio, varios miembros del casting original repetirán en sus papeles, como Deborah Ann Woll siendo Karen Paige, Elden Henson en el rol de Foggy Nelson, Jon Bernthal como El Castigador, Ayelet Zurer como Vanessa Marianna-Fisk y Wilsom Bethel regresando a su villano Bullseye.

Entre otras, las nuevas incorporaciones serán las del asesino Muse, y la del superhéroe White Tiger, al que dará vida el tristemente ya fallecido Kamal de los Reyes. Por último, entre las novedades más destacadas, Michael Gandolfini será Daniel Blade, el protegido de Kingpin, mientras que Mohan Kapoor volverá a interpretar al padre de Kamala Khan, Yusuf. El argumento principal de Daredevil: Born Again seguirá el retiro superheroico de Murdock, al mismo tiempo que Fisk se postula para ser el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York.

Lo ideal para afrontar Daredevil: Born Again sería haber visto recientemente las tres anteriores temporadas. Pero en realidad, según sus directores no es algo estrictamente necesario.

No hace falta ver anteriores temporadas

«No hay ninguna necesidad narrativa para que el espectador tenga que ver toda la serie de Netflix antes de Daredevil: Born Again», le explicaba Benson a los medios. La ficción recoge a personajes del pasado, pero no será necesario estar al día para este proyecto previo, pues la serie se sostiene por sí misma sin la necesidad de explicaciones fuera de la propia cuarta temporada. Independientemente de ello, Moorhead y Benson invitaron a la audiencia a verla porque realmente es «increíble». También, los realizadores aseguraron que tampoco era una exigencia el haber visto las películas y series recientes de la casa de las ideas.

Las nociones básicas para enfrentarse a Daredevil: Born Again, pasan por conocer que el personaje sufrió un accidente de niño con unos residuos químicos que lo dejaron ciego, pero con unos increíbles poderes que terminarían a ayudándole a ser un justiciero nocturno, a la vez que ejercía su profesión de abogado por el día. Los dos primeros capítulos del regreso de Daredevil ya están disponibles en Disney +, al igual que las tres anteriores temporadas creadas originalmente por Netflix. A partir de la semana que viene, un nuevo episodio se emitirá cada miércoles hasta el capítulo final, programado para el 16 de abril.