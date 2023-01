Estas películas te prepararán para el estreno de ‘The last of us’

The Last of Us va a ser sin duda una de las apuestas más relevantes de HBO en la ficción televisiva. Lo demuestra su inversión (algunas cifras igualan el presupuesto de las primeras temporadas de Juego de tronos) y la media de críticas positivas que ha obtenido en las últimas horas en webs como Rotten Tomatoes. La primera temporada constará de 10 capítulos, de los cuales 9 tendrán una duración aproximada de 50 minutos. El piloto, en cambio, durará casi como un largometraje convencional, a partir de 85 minutos que presentarán esta adaptación del videojuego creado por Neil Druckmann y Naughty Dog. El viaje de Joel y Ellie comenzará mañana día 16 en la plataforma de Warner Bros, pero si las ganas pueden a la paciencia, aquí traemos varias películas perfectas para ver, antes de este primer gran estreno de la temporada de series:

‘La carretera’

Adaptando la gran novela de Cormac McCarthy, John Hillcoat filmó esta historia que por tono dramático, seguramente se encontrase entre las grandes referencias para la creación de The Last of Us. Unos soberbios Viggo Mortensen y Kodi Smit-McPhee se dirigen hacia la costa en un futuro en el que el planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo. La locura y canibalismo se han convertido en el statu quo de una sociedad en la que lo más importante vuelve a ser la supervivencia.

‘Un lugar tranquilo 2’

La continuación por la supervivencia de la familia Abbot se expande en esta secuela hacia la búsqueda de un lugar seguro. Ahora, los protagonistas saben el punto débil de las criaturas, pero no por ello su recorrido estará a salvo de que les den caza, tanto los antropomórficos seres como los humanos supervivientes.

’28 días después’

Antes de que la serie The Walking Dead pusiese de moda los zombis, Danny Boyle sorprendió a medio mundo filmando esta cinta escrita por Alex Garland. Protagonizada por Cillian Murphy, 28 días después está considerada una película de culto en la que varios supervivientes luchan por no caer en un virus que tras 28 días ha asolado a la mayor parte de la población de Gran Bretaña.

‘Tren a Busan’

Fue la revolución surcoreana del 2016. En el Festival de Sitges se llevó el premio de Mejor director para Yeon Sang-ho y los mejores efectos visuales. No es para menos, Tren a Busan es un viaje frenético de varios supervivientes que viajan de Seul a Busan. A priori, esto debería ser seguro, pero resulta que el medio de transporte está plagado de zombis infectados sedientos de sangre y carne humana.