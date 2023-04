‘Los elegidos’, la nueva serie centrada en la figura de Jesús que estrena Movistar Plus+

A partir del jueves 6 de abril se estrena en Movistar Plus+ la serie The Chosen (Los elegidos). Una ficción que llega a nuestro país en Semana Santa y que ha conquistado a espectadores de todo el mundo ya que más de 450 millones en más de 140 países han visto esta serie que ha sido traducida a 56 idiomas.

La serie Los elegidos cuenta con varias temporadas y se centra en la historia de varios personajes y el contexto histórico de los Evangelios, presentando la figura de Jesús de una manera nunca vista antes en pantalla. La primera temporada tiene ocho episodios y un episodio especial llamado El pastor. La segunda entrega consta también de ocho episodios y uno especial llamado Los mensajeros.

El misterioso hombre que cura a los enfermos

La serie comienza en Judea en el siglo I y, como explica la sinopsis de Movistar Plus+, cuenta diversas historias como la de “un pescador buscavidas ahogado por las deudas; una mujer maltratada y atrapada por sus propios demonios, un joven recaudador de impuestos marginado por su familia por trabajar para los romanos y un influyente mandatario judío que cuestiona todo lo que había creído cierto hasta ahora… La vida de estas y otras personas da un giro radical cuando conocen a un misterioso hombre del que se rumorea que cura a los enfermos, se hace amigo de los pobres y habla sin tapujos de traer la liberación a un pueblo cansado de la opresión del poder de los romanos”.

La serie ha sorprendido por contar la vida de Jesús de “una forma personal, íntima, e inmediata” y mostrando al protagonista como un hombre “normal, simpático, magnético y con mucho sentido del humor”, según explica la sinopsis de Movistar Plus+.

Los elegidos ha sido íntegramente financiada por donantes, lo que la convierte en el mayor crowdfunding en la historia de las producciones audiovisuales. En España, la primera temporada se presentó en la SEMINCI de Valladolid (sección Seminci Series) y se estrenó en diciembre en salas, lo que ya se había hecho en otros países. El creador y director de la serie es Dallas Jenkins y coguionista junto a Ryan Swanson y Tyler Thompson. Jenkins ya dirigió un cortometraje sobre el nacimiento de Jesús contado desde el punto de vista de un pastor (The Shepherd).

El reparto de Los Elegidos

El papel de Jesús lo interpreta el actor Jonathan Roumie (The Newsroom, The Good Wife),. También en el reparto de esta serie están los actores Shahar Isaac (The Good Fight), como Simón Pedro; Elizabeth Tabish (The Son), como María Magdalena; Erick Avari (La momia), como Nicodemo; Paras Patel (Nashville), como Mateo; George H. Xanthis (American Crime Story), como Juan, y Amber Williams (Cinco lobitos), como Tamar, entre otros.