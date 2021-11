Disney Plus es la plataforma de streaming que más ha crecido en sus poco más de 2 años de vida. La empresa posee los derechos de los héroes de Marvel, las producciones de Fox y por supuesto, todo el contenido original de La Casa del Ratón. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayan a ampliar su catálogo de forma exponencial a lo largo del 2022, invirtiendo un total de 33 mil millones de dólares.

Estas cifras suponen un aumento de 8 mil millones respecto al presupuesto que tenían este año de 25 mil millones de dólares. Unas cantidades que contrastan drásticamente con el gasto de otras plataformas como Netflix, que este 2021 desembolsó alrededor de 14 mil millones en contenido original. Esta diferencia no tiene solamente que ver con las series y películas de ficción, sino que en Estados Unidos, Disney se ha hecho con los derechos de exhibición de la NFL (La liga de fútbol americano) y los más recientes, los de la NHL (Liga de hockey sobre hielo).

La empresa en un comunicado, explicaba que aparte de la inversión deportiva, el hecho de que “no fuese a haber interrupciones significativas en la producción debido al COVID-19”. Sus datos bajaron significativamente el último trimestre cuando ganaron 2,1 millones de suscriptores, el rendimiento más reducido desde su lanzamiento. No obstante, desde la compañía no deben estar contentos, pues a nivel mundial ha sobrepasado las 110 millones de suscripciones en todo el mundo, colocándose a la par de los otros dos grandes gigantes del streaming: Amazon y Netflix.

El informe anual de Disney reveló también que planean lanzar 50 películas tanto en cine como en el streaming bajo el paraguas de Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar y Century Studios. 60 documentales, 30 series de comedia, 25 series de drama, 10 series animadas y 5 películas destinadas directamente a la plataforma. El futuro del desarrollo y crecimiento del servicio dependerá, en gran parte del éxito de su nueva fase de Marvel, toda la expansión de series de Star Wars y la animación de Pixar.