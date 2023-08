El director Lars von Trier publica un polémico anuncio buscando novia/musa para su nueva película

El director de cine Lars Von Trier ha publicado recientemente un polémico video, como si se tratase de un anuncio personal, a través de su cuenta de Instagram en el que afirma buscar una próxima novia con el objetivo de ser su musa en un nuevo proyecto audiovisual. El realizador danés fue diagnosticado de Parkinson en agosto de 2022, anunciando que se tomaría un descanso debido a sus problemas de salud, aunque por lo visto esa pausa parece haber terminado con este nuevo comunicado.

Omg Lars von Trier just posted this on Instagram asking for a girlfriend😭😭you could actually email him to apply to become his girlfriend/muse right now, I am not joking 😭😭😭😭 pic.twitter.com/aeoZUyCXQJ

— Sleep Deprived Jerry Chen @jerryasleep.bsky.social (@jerryasleep) August 15, 2023