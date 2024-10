Dakota Fanning recuerda las preguntas inapropiadas que le hacían cuando era una estrella infantil

Dakota Fanning es una de esas excepciones dentro de la industria en las que una estrella infantil, termina brillando a pesar de las complicaciones de la fama y del paso a la vida adulta. Y es que no son pocos los intérpretes que después de brillar en la gran pantalla siendo apenas unos niños, acaban abandonando prematuramente la profesión o pasan a un segundo plano de la escena. Como le ocurrió por ejemplo al actor de El sexto sentido, Haley Joel Osment. Pero al contrario que la mayoría, Fanning ha mantenido una filmografía regular en la que hoy, es tendencia gracias a trabajos brillantes como Ripley. Ahora, mientras la estadounidense promocionaba sus últimos proyectos, se ha parado a reflexionar sobre todas esas preguntas incómodas que le hacían en las entrevistas cuando sólo era una niña.

Tras algunos años con papeles secundarios y obras menores, Dakota Fanning ha recuperado su estatus internacional en parte por Netflix, con la producción de la adaptación de Steven Zaillian y la recién estrenada miniserie La pareja perfecta. Todo ello en un momento en el que parece que su hermana pequeña Elle, le había sobrepasado tanto en lo comercial, como en la cantidad de proyectos interesantes en su futura agenda fílmica. Eso sí, a ambas las veremos juntas en el drama sobre la II Guerra Mundial, The Nightingale bajo la dirección de Mélanie Laurent. Aunque haya pasado desapercibida en la última década, a sus 30 años, Fanning ya lleva casi 25 años trabajando en la industria al lado de los mejores actores y cineastas del mundo. Un fenómeno bastante parecido al de otras grandes figuras interpretativas como Drew Barrymore o Natalie Portman. Toda una generación de estrellas que no lo tuvieron nada sencillo en una época en la que no se protegía tanto a los actores menores de edad.

Las preguntas inapropiadas

Dakota Fanning ha crecido de forma paralela a toda una generación de millennials, pero ya dentro de la treintena, parece preparada para revelar nuevas facetas de sí misma. De hecho, también está haciendo sus pinitos en la producción, comprando junto a la compañía que posee junto a su hermana, los derechos exclusivos de las memorias de Paris Hilton.

Nominada en la última edición de los premios Emmy por su personaje de Marge en Ripley, la mayor de las Fanning parece haber dado ese salto definitivo hacia los roles adultos, estando ya muy alejada del concepto de niña alegre e inocente que desprendía en su precoz despegue internacional como artista. Un ambiente en el que al principio de su carrera le hacían, como bien define ella, preguntas «súper inapropiadas»:

«Cuando era niña, en las entrevistas que me hacían, recuerdo que los periodistas me preguntaban ‘¿Cómo haces para evitar convertirte en una chica de los tabloides?’. La gente me hacía preguntas muy inapropiadas», le explicaba la actriz a The Cut. Después contó que incluso le llegaron a preguntar que cómo podía tener amigos siendo así de famosa. Unas cuestiones que Fanning atribuye a que en Hollywood existe una especie de «vibra» de que la gente quiere que fracases. «Te hace sentir un poco a la defensiva», señalaba.

Por último y del mismo modo, dijo no haberse sentido nunca tratada de forma diferente en el set, a pesar de haber sido una cría entre adultos: «Siempre me trataron con respeto. Nunca me dijeron ‘¡Traigan a la niña! ¡Saquenla!’. No trabajaba con gente que me tratara así. Me respetaban como actriz y me trataban con la misma igualdad que se puede tener a esa edad. Al reflexionar sobre mi vida, mi carrera es una parte muy presente de ella, pero también pienso mucho en los recuerdos de la infancia. Mi vida no parece tan desproporcionada con el trabajo y estoy muy agradecida por eso. Estoy ahí haciendo un trabajo que importa».

Un gran salto como actriz

El debut tras las cámaras de Dakota Fanning se produjo en la televisión, nada más y nada menos que en un capitulo de la serie Friends. Pero su salto a la gran pantalla no sería menor, estrenándose en el celuloide de la mano de nombres como Sean Penn, Michelle Pfeiffer y Laura Dern en la dramática Yo soy Sam. Pero lo de estar acompañada de los grandes tótems de la industria es algo que iría repitiendo a lo largo de su filmografía. Denzel Washington en El fuego de la venganza, Tom Cruise en La guerra de los mundos, Kurt Russell en Camino hacia la victoria…toda una serie de grandes producciones que la convertían en una estrella de gran acogida por el público.

Sin embargo y en el impasse de su adolescencia, Fanning ya vuelve a tener la presencia en la gran pantalla de antaño, aparte de su fama recuperada por medio del streaming. Una nueva etapa para un actriz en plena transformación.