El COVID le costó a los cines europeos 19 mil millones de euros entre 2020 y 2021

Aunque resulte evidente que los dos años anteriores a este 2022, el mundo haya sufrido una crisis sanitaria sin precedentes en lo que llevamos de siglo, todavía a día de hoy parece difícil cuantificar el impacto económico real que ha provocado el aislamiento social generalizado. Ahora, según las estimaciones publicadas por el grupo comercial de la industria, La Unión Internacional de Cines (UNIC) ha apuntado que los cines europeos sufrieron un golpe económico de 19 mil millones de euros debido a la pandemia.

Los cierres forzados de las salas, sumado a las diferentes restricciones de los países, incluidos los límites de capacidad y los requisitos de las mascarillas, significaron “al menos” pérdidas de esos niveles. Estos datos se revelaron hoy, hace escasas horas en la conferencia de expositores CineEurope, que se está llevando a cabo del 20 al 23 de junio en la ciudad de Barcelona. Y eso que en 2019 la taquilla de los cines europeos alcanzó un récord histórico con 9.300 millones de dólares (8.800 millones de euros), no obstante la debacle comenzó en 2020, cayendo ese exitoso año anterior hasta los 2.800 millones de dólares (2.620 millones de euros).

De alguna forma, el año pasado se recuperó en cierto sentido, con la cartelera aunando un 42% más de recaudación en la Unión Europea y Reino Unido, pero lamentablemente esas cifras siguieron siendo significativamente un 70% inferior a lo sucedido en el año anterior al COVID.

La falta de contenido, parte del problema

No sólo la reticencia del público a volver a las salas es el elemento culpable de la situación, sino que UNIC apunta a que la falta de contenido ha sido un auténtico problema. Al no disponer de los grandes estrenos (la mayoría de ellos aplazados) y con una buena cantidad de novedades en el streaming, no ha existido una oferta que motivase la demanda del público.

Para que nos hagamos una idea, en 2019 en los cines se estrenaron 480 títulos. En 2020 fueron 250 y el año pasado, apenas aumento a los 270. Dos años trágicos en cuanto al número de estrenos que juntos, prácticamente sumaron las mismas nuevas películas que en 2019. Como último órdago positivo hacia la evolución de la recuperación, el UNIC se mostró optimista debido a la mejora de resultados del segundo trimestre, auspiciados por grandes éxitos de la taquilla como Spider-Man: No way home, The Batman, Dune o la última película de James Bond, Sin tiempo para morir.