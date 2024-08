Cooper Hoffman será la «musa sexual» de Olivia Wilde en el thriller erótico ‘I Want Your Sex’

El cineasta Gregg Araki, responsable de grandes títulos Oscura inocencia, Nowhere o Maldita generación, ya tiene un nuevo proyecto entre manos. Un thriller erótico que de momento, parte con dos estrellas como protagonistas absolutas: Olivia Wilde y la joven promesa, Cooper Hoffman. El actor, hijo del fallecido Phillip Seymour Hoffman, le vimos debutar en 2021 de la mano de la fantástica Licorice Pizza y ahora, dará el salto a un cine con una perspectiva bastante más adulta y bajo el rol de dominancia sexual del personaje interpretado por Wilde. Todo ello en una historia que de momento, lleva por título I Want Your Sex.

La cinta estará escrita por el propio Araki y Karley Sciortino, guionista que participó en una de las últimas producciones del realizador, la serie Now Apocalypse. Además, ambos coproducirán el filme al lado de Seth Caplan, Teddy Schwarzman y Michael Heimler con la compañía Black Bear. El sello financia íntegramente la película que a priori, comenzará su rodaje el próximo mes de octubre en Los Ángeles. Por el momento, todavía no tiene una distribuidora oficial, aunque se espera que el estudio independiente Neon pueda ser la elegida. Para el director, I Want Your Sex será «una comedia», aunque no dejará de ser una historia que arrastrará el tono predominante a lo largo de su carrera como narrador. Es decir, tendrá una cierta oscuridad implícita. Por el momento, ningún actor más se ha añadido al casting y lo lógico sería pensar en un estreno programado para mediados o finales de 2025.

¿De qué trata ‘I Want Your Sex’?

La sinopsis oficial compartida por Black Bear dice lo siguiente: «Cuando Elliot (Hoffman) consigue un trabajo emocionante para la reconocida artista irreverente Erika Tracy (Wilde), sus fantasías se hacen realidad cuando ella, lo invita a convertirse en su musa sexual. Sin embargo, Elliot se sentirá completamente perdido cuando Erika lo convierta todo en un viaje más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Un mundo lleno de sexo, posesión, obsesión, poder, traición e incluso, asesinato».

El director, la comparó con la cinta Secretary, argumentando que esta sería una especie de versión para la Generación Z:

«Algo que llama la atención al hablar de los años 90 y de la actualidad es que la generación actual no tiene sexo. Me pareció muy chocante y extraño. Al reflexionar sobre mi vida, el sexo, la sexualidad y la identidad sexual han sido claves para todo mi ser, mi vida y mi desarrollo como persona, y es por eso que mis películas tienden a centrarse siempre en eso», le explicaba Araki a IndieWire.

El otro contrapunto de la historia será el personaje de Wilde, a la que el director compara con cosas que él mismo ha dicho en entrevistas sobre la humanidad que trae consigo el sexo y la sexualidad en la vida de la gente. «Son una parte muy importante del crecimiento y de descubrir quién eres, así que eso es parte de la película, la importancia de la sexualidad y de la Generación Z y cómo no tienen relaciones sexuales», terminaba de explicarle al medio norteamericano. I Want Your Sex supone un título más en la tendencia de cintas románticas en las que la protagonista femenina es más mayor que su coprotagonista masculino. Situación completamente contraria a lo que la industria nos tenía acostumbrados. Como ejemplos evidentes, este 2024 hemos tenido los estrenos de La idea de tenerte o Un asunto familiar. Incluso en la propia Licorice Pizza de Hoffman, Alana Haim respondía a un rol femenino mayor que el de él.

Cooper Hoffman: un inicio «paso a paso»

A pesar del éxito logrado con su debut de la mano de Paul Thomas Anderson, Cooper Hoffman no se ha prodigado en exceso en numerosos proyectos posteriores. De hecho, desde Licorice Pizza tan sólo ha aparecido en Wildcat, la última película como director de Ethan Hawke. Eso sí, este 2024 tiene pendiente el estreno de la esperada Saturday Night, narrando el origen del grupo de cómicos que en los 70 cambiarían para siempre la historia de la televisión norteamericana con el programa Saturday Night Live y también, un largometraje de acción junto a Christoph Waltz que llevará por título Old guy. En 2025 protagonizará la adaptación de la novela de Stephen King, La larga marcha.

Por su parte, Olivia Wilde tampoco ha tenido un gran desempeño desde la polémica y poco lucrativa No te preocupes querida. Un fracaso para la crítica a la que le siguió una participación en Babylon que tuvo un todavía peor resultado en el box office mundial. El próximo año, Wilde regresará a la dirección gracias a Perfect, un biopic sobre la gimnasta Kerri Strug que estará protagonizado por Mckenna Grace y Thomasin McKenzie.