Casi nadie la conoce pero esta miniserie de comedia de Netflix es ideal para Navidad

Si estás buscando una comedia divertida para las tardes o los fines de semana de este mes de diciembre, no te puedes perder la serie Envidiosa en Netflix. Una comedia argentina que se estrenó a finales de septiembre y se ha convertido en todo un éxito de audiencia. Esta comedia se une a otras argentinas que están triunfando en las plataformas de streaming como El encargado y Nada en Disney+ o Casi feliz y División Palermo en Netflix. La protagonista de la serie Envidiosa es una de 39 años llamada Vicky a la que su novio la dejó después de 10 años de relación y es la única de su grupo de amigas que no se casa o no vive su vida ideal. La envidia irreprimible que siente le hace comportarse en ocasiones de forma ridícula y, en otras, desesperada. Envidiosa es una de las series de comedia de Netflix preferida por los usuarios.

La serie Envidiosa cuenta con 12 episodios de unos 30 minutos de duración que puede ser una buena opción para pasar un rato divertido. Esta producción argentina ha sido dirigida por Gabriel Medina y escrita por Carolina Aguirre y cuenta como protagonista con la actriz Griselda Siciliani, la cual es muy conocida en ese país. La protagonista de la serie Envidiosa empatiza con el espectador porque es una mujer vulnerable que se siente herida y esto le conduce a tomar decisiones sin pensar mucho y a meter la pata continuamente. Lo mejor de esta serie es sin duda la interpretación de la actriz Griselda Siciliani que sorprende en esta serie con sus gestos, sus muecas y sus divertidas reacciones.

¿Qué ocurre en la serie Envidiosa de Netflix?

Como hemos explicado Vicky es una mujer herida que se encuentra sola a sus 39 años. Hace unos meses la dejó su novio después de 10 años de relación y ahora siente envidia de todos los que la rodean. Además, Vicky está sufriendo porque sus amigas están encontrando pareja y algunas de ellas se van a casar pronto.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «Vicky sufre en silencio y se muere de envidia cada vez que se casa una de sus amigas. Harta, y viendo que se acercan los 40, da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan o le deja. Pero nada sale como ella esperaba, y Vicky intentará rehacer su vida y encontrar un chico que quiera hacer realidad su sueño de dar el sí. No sabe que en este viaje, más que encontrar a un hombre, va a encontrarse a sí misma».

El gran problema es que Vicky se está dando cuenta de que la vida perfecta que quería llevar está pendiente de un hilo. Sus sueños de casarse y tener hijos a los que poder cuidar cada vez está más lejos. La protagonista acude a terapia para superar sus celos y sus constantes salidas de tono, pero parece que cada vez que le ocurre algo bueno al final se todo se estropea. Vicky es una envidiosa patológica y siente un dolor intenso cuando compara lo que tienen los demás y lo que ella ha conseguido. La ruptura con su novio la sumerge en una espiral de envidia, tristeza y situaciones absurdas.

El reparto de esta divertida serie de comedia

El talismán de la serie Envidiosa es la protagonista cuyo papel es interpretado por la actriz y bailarina Griselda Siciliani. A conocida actriz la hemos visto en telenovelas como Sos mi vida, Patito feo, Para vestir santos, Los Únicos y Farsantes. Además, es conocida por su doble papel protagonista de Nina Peralta y Mara Brunetta en la serie Educando a Nina.

El actor argentino Esteban Lamothe interpreta es papel del novio de toda la vida que deja a Vicky y comienza una nueva relación. A Esteban Lamothe le hemos visto en ficciones como El estudiante, Sos mi hombre, Farsantes, Guapas, Educando a Nina, Las Estrellas, El marginal, Campanas en la noche y La 1-5/18, entre otras. Además en el reparto de esta divertida serie de comedia que se puede ver actualmente en Netflix están los actores Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Martín Garabal, Bárbara Lombardo y Benjamín Vicuña, entre otros.

La serie Envidiosa es una buena opción para los que buscan series cortitas para desconectar y divertirse un rato. También en el catálogo de Netflix se pueden encontrar otras series de comedia perfectas para un rato de risas como Yo, nunca, Dead on me, The Good Place, Derry Girls, Machos alfa, La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana o After Life, entre otras muchas que están ahora disponibles.