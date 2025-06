Blumhouse se queda con los derechos de la saga ‘Saw’: ¿podrán resucitar la franquicia?

El buen momento que vive el cine de terror, sumado a su capacidad para resucitar franquicias como Scream o Destino Final, lleva a que la reciente adquisición de la saga Saw por parte de Blumhouse sea una noticia optimista para los fans de la propiedad intelectual. Un «sello gore» que fue claramente, de más a menos en el desarrollo de una trama estirada hasta la saciedad, debido a su gran rentabilidad económica. Ahora, esa deriva que devaluó la marca con múltiples entregas recae en las manos de una compañía líder en el género y sobre todo, bajo el control de James Wan, el director que firmó la primera cinta en 2004.

La participación mayoritaria de la saga Saw estaba en poder de los productores Oren Koules y Mark Burg, los cuales después de dos décadas ceden las riendas de la IP a Wan y Jason Blum, CEO de la propia Blumhouse. La compañía y Atomic Monster (productora del cineasta) se fusionaron en 2024, por lo que todo apunta a esa idea de reboot latente que pide a gritos la licencia creativa y que Wan podría rescatar, ya sea simplemente en el apartado ejecutivo o asumiendo el rol de realizador. Ligh Whannell, quien cocreó y escribió la película original, también está dentro del ecosistema de Blumhouse, habiendo dirigido para la marca propuestas como El hombre invisible (2020) u Hombre lobo (2025). Aunque no se han revelado detalles financieros de la operación, se sabe que Lionsgate seguirá teniendo una fuerte presencia en la participación, continuando con su asociación de la mano de Blumhouse y encargándose de la exhibición nacional e internacional. Además, formará parte de la estrategia de estrenos marcada por el estudio de Jason y la firma de Wan.

Una nueva era para la saga ‘Saw’

Las 10 películas de la saga Saw han recaudado más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, partiendo habitualmente de presupuestos reducidos si las comparamos con otras narrativas de la misma temática. Pues, no debemos olvidar que el título que dio inicio a la franquicia se encuentra entre las películas más rentables de la historia del celuloide, partiendo de un presupuesto de 1,2 millones dólares y recaudando 103 millones.

Atomic Monster ya era responsable de algunas de las historias más lucrativas de Blumhouse. Un sello que igualmente posee otras colecciones de películas reconocidas en el género como Paranormal Activity, Halloween o Insidious. En un comunicado, Koules ha explicado la razones de dejar la responsabilidad creativa en forma de legado en manos de James Wan y Blum.

«Con el éxito de la décima película, me pareció el momento ideal para pasar el testigo. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos construido con Lionsgate durante los últimos 20 años y profundamente agradecido a los fans que nos han acompañado desde el principio. Es especialmente significativo ver el regreso de la franquicia s sus creadores originales, James Leigh y no se me ocurre mejor compañero que Jason (Blum) para guiar a Saw hacia su siguiente capítulo», expresaba el productor en su mensaje.

Finalmente, Koules recordaba con cariño en su misiva, cómo comenzó todo para terminar deseando suerte a sus dos estrechos colaboradores:

«Hace veintiún años, conocimos a James Wan y Leigh Whannell y financiamos la primera película de Saw. La película fue mágica y un éxito que superó nuestras expectativas (…) Por último, quiero agradecer a todos los incréibles actores, equipo y ejecutivos de Lionsgate que han trabajado con nosotros en 10 películas a lo largo de los últimos 20 años. Nada de esto habría sido posible sin ustedes. Les deseamos a James, Leigh y Jason mucho éxito en la continuación de la franquicia».

¿De qué trata ‘Saw’?

La saga Saw sigue las acciones de Jigsaw, el asesino en serie encarnado por un inquietante ventrílocuo, el cual somete a sus víctimas a peligrosos y tortuosos juegos para sobrevivir. El actor Tobin Bell es quien ha prestado su voz al villano en las 10 películas. Saw es la quinta franquicia de terror más exitosa a nivel comercial en la historia del séptimo arte.

En el futuro, Blum y su equipo tienen toda una serie de estrenos programados relacionados con el terror. Para empezar, dentro de algunas semanas se dará la llegada a las salas de secuelas esperadas de la talla de M3GAN 2.0, The Black Phone 2 o Five Nights at Freddy’s 2. A la espera de confirmarse una futura nueva película de Saw, los fans podrían tardar bastante en volver a ver a Jigsaw en la gran pantalla. Algo que como mínimo, llegaría a finales de 2026 o ya muy entrado el 2027.