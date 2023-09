‘Blue Lights’, la serie policial británica se estrena el 29 de septiembre en Movistar Plus+

Uno de los estrenos más esperados de esta semana es la serie Blue Lights, un drama policiaco que sigue el complejo día a día de una comisaría de la policía de Belfast. Cuenta por ahora con una sola temporada de 6 episodios se estrena el viernes 29 de septiembre en Movistar Plus+. Todas las semanas llegará un nuevo episodio a la plataforma de streaming hasta completar los seis.

Blue Lights ha sido creada por Declan Lawn y Adam Patterson (Muerte en Salisbury), junto a Louise Gallagher (The Dig) y Stephen Wright (Line of Duty), ambos, productores ejecutivos. El guion ha sido coescrito por Lawn, Patterson junto a Fran Harris y ha sidodirigida por Gilles Bannier (Trigger Point, Marcella, The Tunnel).

El duro día a día en una comisaría

La serie nos sumerge en el día a día de una comisaría de la policía de Belfast. Los protagonistas son tres novatos tratan de superar su período de prueba: Grace, una extrabajadora social que no puede evitar implicarse de más en los casos asignados, Tommy, un joven tímido que tiene problemas para imponer respeto, y Annie, una joven rebelde incapaz de ceñirse a las normas.

Todos cuentan con el apoyo de los veteranos que les supervisan y les intentan darles consejos sobre su duro trabajo. Según explica la sinopsis de Movistar+ “Los agentes se enfrentan a bandas callejeras, narcotráfico local, organizaciones paramilitares, operativos encubiertos, problemas comunitarios y las contradicciones de su propia batalla por la justicia. Pero el trabajo se vuelve especialmente peligroso cuando se ven involucrados en la investigación a gran escala de una mafia local que podría ponerles las cosas muy feas. La sensación de amenaza crece entre los agentes y surgen las preguntas incómodas: ¿podría estar alguien protegiendo a estos criminales?”.

Una serie que se podrá ver en Movistar Plus+, ha resultado todo un éxito de audiencia y la cadena BBC ha confirmado que el rodaje de la segunda temporada ha empezado este verano. Según la crítica la serie destaca por el reparto, las localizaciones de Belfast y el original punto de vista.

El reparto de Blue Lights

La serie está protagonizada por Siân Brooke (La Casa del Dragón, Good Omens, Sherlock) que interpreta el papel de Grace, Katherine Devlin (Vikingos, The Dig) el de Annie, y el debutante Nathan Braniff en el papel de Tommy.

Además, en el reparto están los actores Martin McCann, que da vida a Stevie, el compañero de Grace y Richard Dormer a Gerry, al compañero de Tommy. También en el reparto están los actores Hannah McClean, Jonathan Harden , Joanne Crawford, John Lynch, Michael Shea y Dane Whyte O’Hara, entre otros.