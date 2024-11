Basada en hechos reales: las razones por las que ‘Yo, adicto’ es la serie que más recomendamos

Hay series que no se pueden dejar de ver, que se clavan en la mente desde el primer episodio y no las puedes olvidar durante un tiempo. Esto lo que ha ocurrido con Yo, Adicto, una original serie basada en la novela autobiográfica que escribió Javier Giner en la que relató su proceso de desintoxicación de las drogas. Javier Giner es un profesional de la industria audiovisual que a los 30 años elige ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. Esa decisión le cambió para siempre la vida y decidió contarlo en la novela que ahora se ha adaptado a una serie. Los seis episodios de Yo, Adicto se estrenaron el 30 de octubre en Disney Plus+ y la serie se ha convertido en una de las más vistas. La serie es un ejercicio de sinceridad y honestidad por parte de su creador que ha enganchado a los usuarios de la plataforma de streaming.

De los seis episodios que tiene la serie Yo adicto, cinco tienen una duración aproximada de 40 minutos y el último de unos 30 minutos. Lo mejor de la serie es la interpretación del protagonista, el actor Oriol Pla, que logra transmitir los distintos estados por los que va pasando en su proceso de desintoxicación: la angustia, el miedo, el enfado o la decepción. El actor logra en todo momento meter al espectador de lleno en esta historia de lucha y superación personal. También destacan los personajes secundarios adictos y adictas que pasan por la clínica y que arropan al protagonista en su dura lucha.

Una buena producción

Para la adaptación de la novela, Javier Giner contó con el guionista y productor Aitor Gabilondo, al que conocemos por su trabajo en producciones como Patria, El Príncipe y Entrevías, entre otras muchas. Los dos junto a Jorge Gil y Alba Carballal son los artífices del magnífico guion y también han contado en la dirección con el propio Javier Giner que se ha encargado de tres episodios y Elena Trapé (Els encantats), de los otros tres. Yo, adicto se estrenó, como Querer y Celeste en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y causó muy buena impresión.

Basada en una historia real

La historia que cuenta esta serie es la del propio Javier Giner, un hombre que ha estado vinculado durante años a la industria del cine como agente de prensa y ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar o actrices como Penélope Cruz. Pero su entorno no conocía por el infierno que estaba pasando durante los años en los que estuvo enganchado a la cocaína y el alcohol. Para muchos Javier es solo un tipo extrovertido, divertido y un poco impertinente que tiene un buen trabajo y una buena familia. En el fondo es un hombre profundamente abrumado por la exigencia social.

El creador de esta historia cuenta de forma honesta y realista todas sus miserias, sus problemas y los secretos de esos años sin dejarse nada en el tintero. Un hombre valiente que en su peor momento tomó la decisión de pedir ayuda profesional para intentar sobrevivir y convertirse en una nueva persona. l protagonista se sumerge en un proceso de curación y redención en el que tendrá mucho peso los compañeros y trabajadores del centro y sus familiares.

El reparto de Yo, Adicto

La protagonista de esta serie es Javier Giner, papel que interpreta magistralmente el actor Oriol Pla. Sorprende por su forma de dar vida al personaje y las conversaciones que mantiene con los demás. El actor Orial Pla es conocido por sus papeles en series de televisión como Merlí y El día de mañana y en las películas Ebro, de la cuna a la batalla, Truman e Incierta gloria.

También en Yo, Adicto tiene un papel de peso la actriz Nora Navas que da vida a Anais López. Esta actriz recibió en 2010 recibió la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Premio Goya a la mejor interpretación femenina protagonista por su papel en la película Pa negre (Pan negro) de Agustí Villaronga.

En el reparto de Yo adicto están también los actores Bernabé Fernández como Sergi, Victoria Luengo como Rui, Àlex Brendemühl como Rafael, Omar Ayuso como Iker Garay Acosta,Itziar Lazkano como la madre de Javi, Marina Salas como Lola, Catalina Sopelana como una profesional sanitaria, Pilar Bergés como Alicia y Ramón Barea como Tino Giner.

En resumen, Yo, Adicto es una de las mejores series españolas que se han estrenado este otoño y posiblemente de todo el año. Una intensa ficción que se sumerge en el proceso de desintoxicación de un hombre complejo y vulnerable que tiene la valentía de contarlo sin pelos ni señales.