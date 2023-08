Barbie llega muy pronto a Netflix y la gente se vuelve loca: todos los detalles

El fenómeno Barbie ha superado todas las expectativas este verano. La película Barbie se ha posicionado desde su estreno en cines como la película más taquillera en las salas de todo el mundo, logrando alcanzar cifras récord de espectadores y una recaudación económica mundial que ha superado los 1.000 millones de dólares, según publicó la propia productora Warner Bros el pasado 7 de agosto.

La plataforma de streaming Netflix se une a esta ola de éxito mundial y ha anunciado que estrenará el próximo 14 de septiembre la serie animada de Barbie: A Touch of Magic. Una original serie protagonizada por la muñeca de Mattel que está dirigida por Christopher Keenan, Frederic Soulie y Ann Austen, tiene 13 episodios de 22 minutos de duración y contará con una banda sonora completamente original. Además, también ha trascendido que en esta serie de animación regresarán algunos personajes muy conocidos dentro del universo de Barbie.

Barbie también en Netflix

La nueva serie sigue a dos Barbies distintas, Malibu y Brooklyn que un día encuentran lo que parece ser un bebé Pegaso. Esta criatura mágica fue a Malibú en una misión especial que solo las Barbies pueden hacer que se cumpla. Las dos Barbies tendrán que intentar alejar al joven animal de alguien muy misterioso y oscuro, que tiene sus propios planes pensados para la criatura.

Según la sinopsis de Netflix: “Mientras disfrutan de la vida junto a la playa en Malibú, Barbie y Barbie tropiezan con un misterioso caballito y trabajan juntas para averiguar de dónde viene su nuevo amigo. Pronto se descubre que el misterioso caballito es Peggy, un bebé Pegaso, enviado a Malibú en una misteriosa misión. Barbie y Barbie deben recurrir a sus amigos y familiares para ayudar a mantener a su nueva amiga a salvo de las garras de Rocki, un ser mágico con sus propios planes místicos”.

Sin noticias del estreno de la película en las plataformas de streaming

Los fans de Barbie tendrán que esperar al otoño para ver en una plataforma de streaming la película que por ahora solo se puede ver en el cine. Por ahora, la plataforma que la tendrá en su catálogo en un futuro será HBO Max.

Por ahora se tendrán que conformar con ver en Netflix Barbie Life in the Dreamhouse, otra serie animada de 1012 que está disponible en su catálogo para todos sus usuarios y tiene una temporada de 12 episodios de 24 minutos cada uno repartidos en una temporada. Además, hay otras series que se pueden ver en la plataforma como Barbie Life In The City, Barbie 3D Dreamworld o Barbie You Can Be Anything Series.