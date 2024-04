La armera de ‘Rust’ condenada a 18 meses de prisión por homicidio involuntario

Aunque no lo parezca, han pasado ya casi tres años desde que Halyna Hutchins perdió la vida en el rodaje de Rust. La directora de fotografía murió cuando un disparo de Alec Baldwin, quien manipulaba el revolver en ese momento, impactó en el estómago de la víctima durante un ensayo. La polémica saltó a las pocas horas a los medios y pronto, el debate sobre el uso de armas de fuego en los sets de la industria Hollywoodiense se volvió viral. Ahora, el juicio ha sentenciado a 18 meses de presión a Hannah Gutiérrez-Reed, la armera responsable de este western producido por el propio Baldwin. La sentencia, dictada por la jueza Mary Sommer, es la máxima permitida en Santa Fe, Nuevo México. Según las fuentes norteamericanas, la encargada de la supervisión armamentista de la cinta habría solicitado un nuevo juicio, desestimado por parte de la jueza.

A la hora de dictar la sentencia máxima de acuerdo a la solicitud de la fiscalía, la jueza señaló la falta de remordimiento por parte de la armera de Rust. De 24 años, Hannah es hija del veterano armero Thell Reed, quien ha trabajado en varios títulos reseñables como experto armamentístico en películas como Tombstone, El tren de las 3:10 y Django desencadenado. Como armera tenía muy poca experiencia antes de ser contratada para el fatídico filme y parece bastante claro, que el apellido de su padre fue clave en la contratación. Un riesgo mayúsculo, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo que supone dicho puesto. Por otra parte, no es el único caso judicial relacionado con el incidente. Baldwin, responsable del disparo de la muerte de Hutchins y de herir al director Joel Souza, se enfrentará a un juicio por homicidio involuntario este verano. El nominado al Oscar siempre ha defendido su inocencia.

¿Qué sucedió realmente en el rodaje de ‘Rust’?

Rust es un western protagonizado por Baldwin, quien asume el papel del forajido Harlan Rust. Un proyecto con un rodaje que de por sí, había sido antes de la muerte ya problemático en materia de seguridad. Muchos miembros del equipo se quejaron de que los productores estaban ahorrando en materia de seguridad, atajando los tiempos para que el rodaje fuese más rápido, por lo que la mañana de antes de que ocurriese la muerte, estos organizaron una huelga.

Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2021, cuando a Baldwin le dieron la réplica de un revólver Colt del 45. Este no debía ir cargado con munición real y sin embargo, cuando el actor desenfundo se produjo el disparo de una bala real, matando a Hutchins e hiriendo de gravedad a Souza. Baldwin ha dejado claro en varias ocasiones que no apretó el anillo, no obstante el informe de los investigadores ha decretado que es físicamente imposible que ese modelo de arma se dispare sin que se pulse el gatillo. Entre todas las torpezas y posibles negligencias realizadas, se encontró munición real en el set, lo cual supone una grave violación de seguridad en un proyecto que utiliza armas reales, acusando a Guitérrez-Reed de llevar esa munición real al rodaje. El año pasado, el ayudante de dirección David halls, quien le entregó el arma a Bladwin, llegó a un acuerdo en el que se declaró culpable del uso negligente de un arma mortal, siendo sentenciado a seis meses de libertad condicional programada.

Como parte del acuerdo con la familia de la directora de fotografía, Rust terminó su rodaje y se encuentra en la búsqueda activa de compradores potenciales. Las primeras imágenes oficiales del western se mostraron a principios de este año, donde se puede apreciar el trabajo de Hutchins. El juicio a Baldwin comenzará en julio.

¿De qué trata este accidentado western?

La sinopsis oficial de Rust es la siguiente: «Un niño de 13 años abandonado se da a la fuga con su abuelo, después de que a este lo sentenciaran a la hora por una muerte accidental de un ranchero local». Además de Baldwin, el reparto se completa con Brady Noon, Frances Fisher, Jensen Ackles y Travis Fimmel. Se desconoce la fecha de estreno que podría tener el filme, siendo esto algo que no se sabrá hasta la comercialización final del mismo. Se espera que como muy tarde pueda llegar a lo largo de 2025.

Es un producto complicado de vender para la productora, dado los hechos acontecidos. Eso sí, dada la conformidad con la familia de que el título se proyecte en la gran pantalla, desgraciadamente todo el revuelo a su alrededor puede ser un (triste) reclamo para el morbo del público.