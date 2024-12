Ambientado en el siglo XV: el anime de Netflix del que todo el mundo está hablando 

Los aficionados al anime han contado en este 2024 con grandes estrenos como Dandadan, Dragon Ball Daima, Blue Box, Uzumaki o el regreso de Re:Zero, entre otros muchos. Para terminar este año Netflix ha sorprendido a sus usuarios con el estreno el pasado 5 de octubre del anime Orb: On the Movements of the Earth, en español Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la tierra y en la versión original Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite. Está basado en un manga japonés escrito e ilustrado por Uoto y que está ambientada en la Polonia medieval. Comenzó a publicarse en septiembre de 2020 y finalizó en abril de 2022 en la revista Big comic Spirits de la editorial Shogakukan. Ahora sus fans pueden ver la serie de anime Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la tierra que está centrada en la astronomía y es una de las más originales que se pueden ver en la plataforma de streaming Netflix.

El manga de Uoto se ha recopilado un total de 8 tomos, de los cuales el último se lanzó en Japón en junio de 2022. En la actualidad es uno de los mangas más vendidos con unos 2,5 millones de copias incluidas las digitales que se puede encontrar en la editorial Milky Way Ediciones. Un manga que ha contado con muy buenas críticas y que ganó en 2022 el Gran Premio en los 26th Tezuka Osamu Cultural Prize y en 2021 quedó segundo en los premios Manga Taisho Award y en el ranking Kono Manga ga Sugoi. Muchos de sus lectores están disfrutando con esta serie de anime en Netflix.

¿Qué ocurre en el anime Tierra, sangre, conocimiento?

Esta nueva serie cuenta con 25 episodios, gira sobre la astronomía y está ambientada en la Polonia del siglo XV. Nos sitúa en una sociedad regida por la religión en la que la concepción general situaba a nuestro mundo como el centro del universo y todo el que se atrevía a afirmar lo contrario tenía grandes problemas.

El protagonista de esta serie es Rafal, un niño prodigio que entra en la universidad a los 12 años para especializarse en teología. Pero un día sus planes cambian cuando conoce a Hubert y queda fascinado por la belleza del Heliocentrismo. A Hubert al final le ejecutan y Rafal decide continuar su investigación en secreto. Por desgracia Novak se entera de sus estudios debido a un aviso de su suegro, Potocki y es arrestado. En su juicio Rafal declaró que creía en la teoría heliocéntrica y esa noche se suicida tomando semillas de amapola.

Diez años después, Okgi y Gallus, dos duelistas, reciben la misión de proteger a un hereje durante el transporte. El hereje les revela el lugar donde se encuentra la investigación de Hubert y Rafel y muere para proteger a Okgi de Nowak. Esta extraña pareja decide buscar a un sacerdote degradado, Badeni, para que les ayude a interpretar todo el material que encuentran de la investigación.

Después de un gran número de aventuras y situaciones, veinticinco años después, Schmitt, el capitán de la Fuerza de Liberación Hereje, recupera el libro de Okgi bajo las órdenes de Jolanta, pero se ve obligado a dejarlo en un pueblo abandonado. Draka, una gitana, encuentra al final el libro y lo quema para que Schmitt se la lleve con ellos.

Según la sinopsis oficial del anime: «A principios del siglo XV, en algún lugar del reino de P, Rafal está a punto de marchar a la universidad para dedicar su vida a la teología, si bien su verdadera pasión es la astronomía. Enamorado de las estrellas, el destino quiere que este muchacho inteligente y curioso conozca a Hubert, un hereje que ha abjurado de sus «estudios prohibidos»: la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra y el resto de los planetas giran alrededor del Sol, algo contrario a la fe imperante. ¿Podrá Rafal proseguir esos estudios sin que la Inquisición sospeche de él?».

Una buena producción que sorprende por su crudeza

Una serie producida por MadHouse, que es la responsable de otros como No Guns Life, Overlord y Frieren. Un original anime dirigido por Kenichi Shimizu (Parasyte -the maxim-, All Out!!) y ha contado con el guion de Shingo Irie (Hakata Mentai! Pirikarako-chan, Afterlost). En cuanto al diseño de personajes está a cargo Masanori Shino (Black Lagoon, Digimon Adventure tri., No Guns Life), Kensuke Ushio (Liz and the Blue Bird, A Silent Voice, The Heike Story) de la música y Kisuke Koizumi del sonido.

El anime Tierra, sangre, conocimiento: Sobre el movimiento de la tierra es una buena opción para los aficionados a este tipo de series que estén buscando una que no tenga nada que ver con ninguno de los que se han visto hasta ahora. Un anime en algunos momentos duro y con escenas bastante crudas que está sorprendiendo a todos los amantes del anime.