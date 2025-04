Adiós a ‘La Promesa’: la serie española que acaba de llegar a Netflix para desbancarla

Después de los disgustos que les acaba de dar la serie La promesa a sus seguidores, muchos andan decepcionados y están buscando otras ficciones de época que les puedan enamorar. Una de estas series puede ser la serie española Manual para señoritas que se puede ver en la plataforma de streaming Netflix desde el pasado 28 de marzo. Esta original ficción está ambientada en el Madrid de la década de 1880 y la protagonista es Elena Bianda, una dama de compañía que comienza a trabajar en casa de los Mencía y tiene que hacerse cargo de las tres complicadas hijas de la familia Mencía. Una divertida serie de comedia de solo 8 episodios que se ha posicionado en una semana en la segunda posición del Top 10 de Netflix, por detrás de la aplaudida Adolescencia. Esta nueva ficción es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de época con un toque de romance, ironía y humor.

A diferencia de otras series de época como Los Bridgerton, la serie Manual para señoritas no está basada en ninguna novela, sino que surgió de la imaginación de Gema R. Neira, creadora de La Favorita 1922, y María José Rustarazo. Manual para señoritas es otra serie de Bambú producciones que ha contado como directores con Carla Pinto y Carlos Sedes, al que le conocemos por su trabajo en otras series conocidas como Velvet, Las chicas del cable y Fariña. Esta serie está protagonizada por la actriz Nadia de Santiago, a la que hemos visto en Las chicas del cable y El tiempo que te doy y a Álvaro Mel en Un cuento perfecto.

La serie está ambientada en el Madrid de 1880 y para recrear la época se han elegido localizaciones escenarios como el Ilustre Colegio Oficial de Médicos y otros de la comunidad como la calle de la Reina de Aranjuez y los jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso en Segovia.

¿De qué trata la serie Manual para señoritas?

La protagonista de esta serie es Elena Bianda, la dama de compañía más solicitada de todo Madrid. Una gran profesional conocida por ser bastante rígida en el tema de la moralidad con las familias y, al mismo tiempo, sensible a las preocupaciones y deseos de las damas. Su vida cambia radicalmente cuando llega a casa de los Mencía y tiene que hacerse cargo de tres hermanas que acaban de perder a su madre. Don Pedro Mencía contrata a Elena para que busque el marido perfecto para sus hijas y ellas irán desbaratando poco a poco sus planes.

Además del buen reparto de la serie que cuenta con actores como Nadia de Santiago, Álvaro Mel o Tristán Ulloa, esta nueva ficción destaca por el cuidado vestuario y la ambientación. Además, refleja con ese toque de ironía y comedia, como el papel de las damas de compañía en ese momento y cómo era la situación de las mujeres en España a finales del siglo XVIII y los problemas que tenían para casarse con quien quisieran o estudiar una carrera universitaria.

Lo más original de esta serie romántica de época es que la protagonista habla con los espectadores y con el narrador lo que le da un estilo desenfadado y diferente, aunque también hay que aclarar que a algunos espectadores no les ha gustado nada. También se parece a Los Bridgerton en que a veces la música de los bailes no pertenece a la época y también le da un toque especial a esta serie de época.

El reparto de esta serie de época

El papel de la protagonista lo interpreta la actriz Nadia de Santiago que da vida a la inteligente y habladora dama de compañía de la que depende el destino de las tres hermanas Mencía. También tienen un papel de peso en la serie los actores Álvaro Mel que da vida a Santiago, el ahijado de don Pedro Mencía, la actriz Isa Montalbán, que da vida a su hija Cristina, Zoe Bonafonte a Sara Mencía, Iratxe Emparán a Carlota Mencía y Tristán Ulloa como don Pedro Mencía.

También en el reparto están los actores Itziar Manero que da vida a Adela «Adelita», Paula Usero (La cocinera de Castamar) como Josefina, María Caballero como Alicia, Candela Pradas como Esther Zapico, Teresa de Mera como Alba de Ibáñez, Iván Lapadula como Eduardo Espinosa de Monier, Daniel Ibañez, Nicolás Illoro como Lázaro, Notan Sigueros Como Camilo keita y Carloto Cotta como Gabriel de Bayona Silva, entre otros. Y también ha contado con la colaboración de las actrice María Barranco y Gracia Olayo, que interpreta el papel de doña Angustias.

Aunque no suele ser lo habitual Netflix ya ha confirmado que la serie Manual para señoritas tendrá una segunda temporada, aunque todavía no se sabe cuándo se estrenará esta nueva entrega. Parece ser que en Netflix están seguros del éxito de esta original serie española que ha llegado para quedarse. Si te gustan las series época y todavía no la has visto, no te la pierdas.