Por si estáis buscando series interesantes para desconectar este fin de semana, os vamos a recomendar cinco ficciones de estreno este mes de marzo. Series tan sorprendentes como El turista, El peor compañero de piso imaginable, ¿Sabes quién es?, Medianoche en el Pera Palace y Super Pumped: The battle for Uber.

El peor compañero de piso imaginable

Netflix acaba de estrenar en marzo esta serie documental compuesta por 5 episodios de Blumhouse Television en la que se presentan cuatro historias sobre compañeros de piso aparentemente inofensivos, que resultaron ser al final algunos de los estafadores y asesinos más crueles de la historia. Una intensa serie basada en historias reales protagonizada por Domini Hofmann (The Pitch, Consumed: The Real Restaurant Business) perfecta para los que disfrutan con las series documentales.

Super Pumped: The battle for Uber

Si os interesan las ficciones sobre economía y negocios, Movistar Plus+ ha estrenado esta semana esta serie que explica cómo fue el ascenso y la caída de Travis Kalanick, el CEO de la conocida compañía Uber. Un hombre ambicioso, inteligente y bastante temerario que sería finalmente despedido en una unánime junta extraordinaria. En Super Pumped: The battle for Uber se explican todos los problemas que tuvo la compañía por su controvertida actividad empresarial y los métodos de su CEO. La serie está protagonizada por los actores Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler y Uma Thurman.

¿Sabes quién es?

La actriz Toni Collette, a la que vimos en otra ficción de Netflix Creedme, protagoniza esta intensa serie de suspense que se está convirtiendo en una de las más vistas de Netflix este fin de semana. Andy descubre a sus treinta años después de un incidente violento en un restaurante que Laura su madre esconde un pasado que ella y los que la rodean desconocen. ¿Qué esconde su madre? Acción, intriga y suspense garantizados.

El turista

Para los que, sin embargo, estáis buscando series de acción, seguro que esta que acaba de estrenar HBO Max por lo menos os sorprenderá. El conocido actor Jamie Dornan interpreta a un hombre británico que se encuentra en el brillante desierto rojo del interior de Australia. El problema es que no sabe qué hace en ese lugar ni la razón por la que es perseguido por un gran camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera. Una serie extraña y diferente perfecta para los que necesitan emociones fuertes.

Medianoche en el Pera Palace

Otra de las series de estreno de Netflix en marzo es esta ficción turca de Emre Sahin (Ciudades bajo tierra) que se desarrolla en un hotel histórico de la ciudad de Estambul. Su protagonista Esra recibe el encargo de escribir un reportaje sobre el hotel y descubre, por casualidad, que una de sus habitaciones históricas es un portal que lleva al año 1919. La periodista viaja de repente al pasado, donde intentará detener un complot que podría cambiar el destino de la Turquía actual. Una curiosa serie ideal para los que quieren ver una serie de época original.