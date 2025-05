Oreja para Uceda Leal en Las Ventas tras una extraordinaria faena al cuarto toro de La Quinta

La corrida en homenaje a los 120 años de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia colgó el cartel de «No hay billetes» tras ser una de las tardes que más expectación ha causado desde su anuncio. Se lidiaron toros de La Quinta para los diestros: Uceda Leal, Daniel Luque y Emilio de Justo.

Uceda Leal dejó una exquisita faena al cuarto al que le cortó una oreja, a Luque y De Justo no tuvieron suerte con su lote en esta ocasión.

Abrió la tarde Uceda Leal ante un gran primer toro de La Quinta que recibió con un gran ramillete de verónicas. Se empleó en el caballo pero en banderillas apenas humilló.

Comenzó la faena por muletazos cortos para alargar la embestida todo lo posible. Cambió de mano y dejó un par de naturales de muy buen gusto. La faena no terminó de coger vuelo ya que el toro cada vez fue a menos. Uceda decidió abreviar con una gran estocada. Fue silenciado.

Continuó con el segundo toro de la tarde Daniel Luque que apenas le dio opciones con el capote, se quedaba muy corto. Destacó Emilio de Justo con un quite por por ajustadas chicuelinas. Gran tercio de banderillas de Raúl Caricol y Jesús Arruga que el público ovacionó.

Luque empezó midiendo al toro poco a poco ya que debido a la falta de entrega era imposible pedirle mucho. Dejó una buena tanda de naturales. Tras no ver muchas opciones decidió poner punto final remontando con media estocada. Fue silenciado.

Emilio de Justo, con el tercer toro, que fue ovacionado en su salida el cual humilló muy bien en su capote por verónicas. Dejó un gran quite de Emilio de Justo por chicuelinas muy ajustadas levantando los olés de los tendidos. Se empleó en el caballo pero no dio opciones en banderillas.

Vibrante fue el comienzo de faena por doblones por abajo, siguiendo con una gran serie por derechazos. Cambió de mano y dejó un par de naturales de buen gusto. Le faltó ligazón a la faena y no cogió vuelo. Al animal le faltaba entrega y poco a poco fue perdiendo fuerza, algo que impidió que De Justo desarrollara la faena a su gusto. Tras verlo imposible abrevió con media escotada. Fue silenciado.

Uceda Leal firmó una gran faena al cuarto de la tarde. Lo recibió por medias verónicas echando las manos en el capote. Brindó la faena al público y empezó por dos ayudados por alto y un gran cambio que levantó una gran ovación en los tendidos. Elaboró una faena muy limpia y estética de principio a final. Dejó frames series de derechazos extraordinarios. Remató al natural con mucho gusto con el público totalmente entregado.Terminó la faena con una gran estocada. Tras una petición unánime recibió una oreja.

Daniel Luque se las vio con el quinto, que apenas se lució en el capote. Destacó en el caballo y dejaron buenos pares de banderillas Raúl Caricol y Juan Contrera. Brindó al público y citándolo en los medios empezó la faena siguiendo por el pitón derecho dejando una primera serie exquisita. Cambió al natural donde el animal era más lento y le costaba arrancar la embestida. El animal fue a menos dejándole nulas opciones a Luque, a pesar de ello no cesó en esfuerzos tirando de la embestida del animal todo lo que pudo. Comenzaron las protestas en los tendidos y puso punto final con una gran estocada. Fue silenciado de nuevo.

Concluyó la tarde Emilio de Justo ante un sexto totalmente descoordinado de salida, que fue devuelto. El sobrero también de la Quinta que apenas saludó y no se empleó en el caballo. De Justo brindó en los medios la faena al público y se ancló de rodillas para empezar la faena por la diestra ganándose los aplausos de los tendidos. El toro no se lo puso nada fácil, le costaba embestir y había que tirar mucho de él. Puso mucho esfuerzo en todo momento De Justo pero fue inviable el lucimiento. No atinó con la espada y tras dos pinchazos consiguió rematar. Silenciado de nuevo.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Novena de la Feria de San Isidro. Corrida de toros en homenaje al 120 aniversario de la RUCTL.

Toros de La Quinta. No hay billetes.

Uceda Leal: silencio y oreja.

Daniel Luque: silencio y silencio.

Emilio de Justo: silencio y silencio.