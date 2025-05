Oreja de mucho valor para Emilio de Justo, gran faena de Tomás Rufo y Roca Rey no tuvo opciones

Llegaba uno de los carteles más esperados de este San Isidro con todo el papel vendido desde hace varias semanas. Era la primera cita de Roca Rey, uno de los toreros del momento, cada una de sus tardes es una cita muy importante en el ciclo isidril y emoción asegurada. Hizo el paseíllo junto a Emilio de Justo y Tomás Rufo ante toros de la emblemática ganadería de Victoriano del Río uno de las corridas de este ciclo que más expectación ha causado desde su anuncio.

Fue una tarde de gran emoción, Emilio de Justo dejó una gran faena al cuarto que le cortó una orea, Tomás Rufo cuajó una gran faena al sexto, pero la espada le alejó del premio. Roca Rey no tuvo opciones con su lote, lamentablemente.

Abrió la tarde Emilio de Justo recibiendo al primero a la verónica. Tras el caballo dejó un gran quite por chicuelinas Roca Rey. Replicó por chicuelinas con la mano baja Emilio de Justo rematadas por una media. No se lució en banderillas.

El viento empezó a molestar en el inicio de la faena que la empezó ajustado a tablas. Siguió por la diestra dejando un par de series limpias y muy ligadas. Cambió de mano luciendo una serie a la natural exquisita. El animal poco a poco fue a menos uniéndose el viento le restaron opciones de lucimiento a Emilio de Justo. Se atascó en el acero y fue silenciado.

Saludó a la verónica Roca Rey al segundo toro de la tarde. Se empleó en el caballo y en banderillas. Le costó mucho crear la faena, por el viento y la escasa entrega del animal. Estuvo muy por encima del animal en todo momento intentándolo por ambos pitones, pero fue imposible. El publicó empezó a protestar y no tuvo mayor opción que abreviar. Tras media estocada fue silenciado.

El tercero de Tomás Rufo tuvo bastante movilidad de inicio en su capote dejando medias de gran nivel. Tras el caballo destacaron buenos pares de banderillas de Fernando Sánchez.

Inició la faena por la derecha por hinojos animando los tendidos. Siguió Tomás Rufo al natural cuidando la colocación en todo momento intentado ligar cada muletazo. Puso al público en pie con otra gran serie de hinojos. Le costó mucho rematar, tras cuatro pinchazos tuvo que hacer uso del verduguillo. Silencio.

Emilio de Justo ante un cuarto toro muy serio y de grandes hechuras que no le dio opciones en el capote. Tras el caballo lució un gran quite de caleserinas muy medidas dejó Roca Rey.

Empezó la faena macando la distancia al animal por el pitón izquierdo dejando una primera serie de gran gusto. Cambió de mano por derechazos por abajo toreando en redondo siguiendo por naturales rematados por un gran pase de pecho. Le dio tiempo al toro para así poder seguir con la misma intensidad en cada serie. A pies juntos por naturales rematados por un gran pase de pecho levantó los aplausos de los tendidos. Fue a más por el mismo pitón cerrando con una gran trincherilla con el público totalmente metido en su faena. Puso punto final a su actuación con una gran estocada. Recibió una oreja de gran valor.

Roca Rey con el quinto de la tarde que tuvo mucha movilidad en el capote del peruano. Fue pronto en el caballo y fue protestado. Brindó su faena a Isabel Díaz Ayuso por su defensa incansable de la Tauromaquia. No lo tuvo nada fácil Roca Rey debido a la escasa fuerza del animal. A base de distancia y esfuerzo sacó varias tandas de muletazos desligados, pero no cogió vuelo la faena. El toro fue a menos y el público no cesó en protestar. El peruano decidió abreviar tras ver que no tenía opciones. Se atascó en los aceros, tras un pinchazo remató con una estocada de mucha habilidad. Fue silenciado de nuevo.

Puso punto final a la tarde Tomás Rufo con el último toro de la tarde que pasó desapercibido en su capote. Se empleó en el caballo y dejó muy buen par de banderillas Fernando Sánchez ganándose los aplausos de los tendidos.

Se fue a los medios Tomás Rufo para brindar su faena al público y dejó un vibrante inicio de faena por el pitón derecho. Cambió de mano llegando a torear en redondo poniendo boca abajo la plaza. Cambió de mano al natural citando a la distancia, dejando una serie impecable poniendo la plaza de pie de nuevo. Siguió por el izquierdo con otra serie extraordinaria. Dejó una faena impecable. La espada le alejó de conseguir la Puerta Grande, su tras dos pinchazos remató con una estocada un tanto desprendida. Recibió una vuelta al ruedo.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid).

Decimotercer festejo de la Feria de San Isidro.

Lleno de «No hay billetes». Toros de Victoriano del Río.

Emilio de Justo: silencio y oreja.

Roca Rey: silencio y silencio.

Tomás Rufo: silencio y vuelta al ruedo.