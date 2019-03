Kiko Matamoros se enfrenta cara a cara con Victor Sandoval en 'Sábado Deluxe'

Kiko Matamoros se ha sentido realmente atacado en ‘Sábado Deluxe’. Tanto es así que ha llegado un momento en el que se ha levantado del plató de Telecinco para irse del programa. La tensión que se ha vivido en el plató ha sido demasiada para él y por ello decidió irse. Aunque luego volvió para seguir la entrevista.

Makoke ha comenzado cuestionando y opinando sobre la relación que tiene Kiko Matamoros con Cristina Pujol. Él, como es normal, no se lo ha tomado nada bien. “Ya me estás hinchando las pelotas“, le ha dicho Kiko a Makoke. Al parecer, y según ha dicho Kiko, está cansado de morderse la lengua para no contar nada indebido.

Tras este enfrentamiento, Makoke ha decidido salir de la sala contigua de ‘Sábado Deluxe’ y es cuando él ha decidido irse del plató. Pero ahí no acaba la cosa. En mitad de toda la discusión, Kiko se ha encontrado con Víctor Sandoval y se ha producido un gran enfrentamiento. “Rasca del dinero que te dan”, habría dicho Víctor. “Yo pago Hacienda, me quedan 12.000 euros, ¿Cuánto te queda a ti?“. Estas palabras han dejado mudo a Kiko.

Finalmente, Makoke ha vuelto a su sala contigua para que Kiko se sentase de nuevo en ‘Sábado Deluxe‘.