La actriz acudió al programa de Pablo Motos acompañada por Dani Rovira, su compañero de reparto en 'Taxi a Gibraltar'

Comenzó la semana en ‘El Hormiguero‘ con la visita de los actores Dani Rovira e Ingrid García-Jonsson, que va camino de convertirse en una nueva invitada platino del programa. Ya lo es su compañero de reparto, con el que acudió para presentar su última película, la comedia ‘Taxi a Gibraltar’, dirigida por Alejo Flah.

Al respecto del argumento de la película, la actriz hispano-sueca contó cómo se comporta en los taxis cada vez que se sube. Y es que parece ser, que nadie se cree que sea actriz, por eso Ingrid García-Jonsson cambia de profesión cada vez que se sube a un taxi. “He sido dueña de una flota de taxis, cirujana plástica, cirujana cardiovascular, militar” admitió la actriz entre risas en ‘El Hormiguero’.

“Cuando digo que soy actriz no se lo creen, como trabajo en películas independientes, no me conocen” admitió finalmente Ingrid García-Jonsson. Los actores mostraron un buen feeling entre ellos, y admitieron que, antes de comenzar la película, no se conocían. “La gente se cree que todos los famosos nos conocemos” explicó García-Jonsson, “nosotros nos conocimos en maquillaje, y en seguida empezamos a hablar de perros” concluyó la actriz.

Los dos actores viven un gran momento de trabajo, con Dani Rovira como uno de los actores con más éxito de nuestro país, e Ingrid García-Jonsson como actriz de cine independiente e ídolo de masas entre los espectadores de un programa rival de ‘El Hormiguero’, ‘La Resistencia’ de David Broncano.