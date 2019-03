Cuatro emite mañana, martes 18, un especial reencuentros con varios invitados que no esperan la sorpresa del programa

Carlos Sobera, y su equipo de ‘First Dates’, siguen trabajando duro cada día para que todos aquellos que quieran, y busquen el amor, no se queden sin él. Mañana martes, el programa de Cuatro abre sus puertas para recibir a varios invitados que no esperan la sorpresa que les tiene preparada Carlos entre las mesas del restaurante del amor.

Emilio será el primer sorprendido cuando llegue al restaurante, en plena crisis de los 4 y descubra que su cita es Arturo, un amigo de juventud, al que hace 25 años que no ve. Pero no serán los únicos que se llevarán sorpresa en este especial de ‘First Dates’. Para los reencuentros, el programa ha preparado muy bien sus citas, y los espectadores vivirán una noche llena de emotividad y risas.

María, con 19 años, no se espera que su visita a ‘First Dates’ le vuelva a poner en el camino a su “ex”. Pero es que su expareja no está allí por ella, está para cenar con otra chica, una chica que quiere conocerlo bien. Para María llegará Adrián, un coach youtuber, que tendrá que currarse la noche para que María no piense en la mesa de al lado.

En el resto de mesas de este especial, veremos a varias parejas que llegan desencantadas del amor, pero una nueva oportunidad, y una cena romántica, despertará en los invitados la llama de la pasión.