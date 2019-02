El edredoning vuelve a la cama de Alejandro y Sofía en ‘Gran Hermano DÚO’

La primera noche que compartieron juntos acabaron entre besos y arrumacos bajo las sábanas

El domingo se unieron a los habitantes de la casa tres viejos amigos del programa: Candela, Sofía y Fede. Los tres andan compitiendo por volver a estar entre los concursantes de ‘Gran Hermano DÚO’, y son ellas las que más han aportado al programa desde su llegada. Candela vive su nuevo encierro como una oportunidad de reprochar, todo lo que no pudo antes, a su ex Antonio Tejado.

Y Sofía ha entrado con la lección aprendida y sabe que debe dar juego con Alejandro. A pesar de que sus primeras horas fueron distantes, donde Alejandro parecía que había aprendido la lección de las primeras semanas y no dejarse llevar por Sofía, las aguas volvieron a su cauce, y las noches en Guadalix se hacen largas.

Aunque Alejandro duerme con Tejado en ‘Gran Hermano DÚO’, el joven concursante ha vuelto a ser dominado por su ex, tanto que le confesó que “pagaría por estar bien fuera y que fuéramos novios”, y por la noche no dudó en meterse en la cama de la navarra. Debajo de las sábanas pasó lo que tenía que pasar: besos, susurros y amago de edredoning.

Pero Sofía sabe que debe ir dando a la audiencia la carnaza poco a poco, y era mucho para el primer día. Si Sofía se queda en la casa, promete emociones fuertes, como siempre, aunque anoche tuvo un bajón que le costó una pelea con Alejandro.