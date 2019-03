Dakota Tarraga estaría a punto de poner rumbo a la isla de 'Supervivientes 2019' como nueva concursante.

¿Cómo no recordar a Dakota Tarraga? La mítica exparticipante de ‘Hermano Mayor’ se uniría a los concursantes ya confirmados para emprender el rumbo a ‘Supervivientes 2019’ en la próxima primavera. De esta forma, Dakota volvería a reincorporarse al mundo de la televisión que tanto le gusta.

Tras su aparición en ‘Hermano Mayor‘, Dakota pasó por dos ocasiones por ‘Cámbiame‘, el programa de Telecinco en el que tres estilistas te cambiaban el look al completo. En su primera experiencia, Dakota escogió a Cristina, que le hizo un cambio que no le gustó nada de nada. Es más, casi la lía al ver que la peluquera cogía las tijeras.

Es por eso por lo que volvió al día siguiente al programa para que Pelayo le hiciese otro look completamente diferente. Y acertó. Eso sí, no se le ocurrió volver a coger las tijeras. Dakota se veía estupenda y lista para triunfar. Pero no lo hizo en la televisión, que es lo que ella deseaba.

Ahora probará suerte en ‘Supervivientes 2019’. Eso sí, la convivencia con ella no será nada fácil. Dakota es un auténtico terremoto y promete seguir siéndolo en la isla. ¿Sobrevivirá Dakota al caos de vivir en una isla con poca comida, sin internet y sin un espejo en el que mirarse el pelo?