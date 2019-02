La actuación que hizo llorar a Antonio Orozco en ‘La Voz’

Keila García emocionó a todos con su versión al chelo de "Lucha de gigantes"

El programa de talentos de ‘La Voz’ sigue dejando imágenes en esta primera, y exitosa edición del programa. La noche nos dejó a un equipo, el de Pablo López, con cinco aspirantes que podrían ser dignos de estar en la final. El malagueño tuvo muy difícil decidir entre sus talents y escogió a los dos que más emociones habían despertado en él: Andrés, el músico que toca en el metro y la voz flamenca de Palomy.

Pero Pablo López dejó en el camino a la formidable Keila García, que ya cautivó en la Audiciones con su chelo y su voz. Anoche también emocionó a todos los coaches con su interpretación de “Lucha de gigantes”, junto a su inseparable chelo. La concursante no siguió en el programa, pero dejó una de las mejores actuaciones de ‘La Voz’.

Tanto fue así, que el propio Antonio Orozco no dejó de llorar en la canción de Keyla, y el propio Pablo López dijo que “había sido lo más perfecto que había pasado por ‘La Voz'”, pero se quedó sin sitio en el equipo del malagueño, que lo explicaba a los coaches: “No entiendo a dónde quiere llegar”.

Las redes se llenaron de mensajes de apoyo a Kayla, atacando a Pablo López por no salvar a una de las aspirantes con un estilo diferente.

No lo entiendo; Pablo con cuales que has qurdao miarma???? Con esos quieres ganar ???Al final ganara uno de los q no son capaces de volar solos, uno del medio que interese a la discográfica de turno. #LaVozAsaltos4 — Ivan (@sabinerosiempre) 26 de febrero de 2019

Pablo a condicionado el hecho de que Fonsi no haya cogido a Keila y lo siento, pero me parece fatal. No debería decir que se siente incomoda en el plato#LaVozAsaltos4 — 7/27 ∞ #ThankYouFifthHarmony (@nada_mas_3) 26 de febrero de 2019

Palomy y Alvaro fueron los 2 peores, pensé que Pablo se quedaría con Keyla y no y luego casi estaba segura de que Fonsi la robaría #LaVozAsaltos4 — #Iny (@imfes2) 26 de febrero de 2019

Hola 🙋‍♀️ ¿Alguien me explica por qué no han salvado a Keyla? 🤨 #LaVozAsaltos4 — ♣ Ana Conde ♣ (@anyanka_85) 26 de febrero de 2019