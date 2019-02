Bertín Osborne muestra su lado más paternal al hablar de Kike en ‘Sábado Deluxe’

La enfermedad de su hijo le preocupa tanto que le cuesta dormir por las noches.

Bertín Osborne ha mostrado su lado más paternal en ‘Sábado Deluxe‘. Conocemos a Bertín por ser un Don Juan, pero todo cambió cuando conoció a Fabiola. Desde entonces, Bertín ha sido un hombre muy familiar y un padre ejemplar. Es más, en estos meses, Bertín ha estado muy preocupado porque Kike ha estado ingresado en la UVI por la rotura de los dos fémures.

Kike nunca se suele quejar, pero ese día lo hizo y Bertín comenzó a preocuparse. “Estos niños niños son bondad. Entonces empezó a chillar y pensé que era un calambre y Fabiola fue a darle masajes y tenía el fémur roto”, confesó el cantante.

“Lo que me preocupa es cuando no esté yo, eso me da terror, qué será de él cuando no estemos nosotros… Eso no me deja dormir por las noches“, ha dicho Bertín. Ha confesado que ellos han hecho un esfuerzo muy grande ya que tener a su cargo a una persona así no es fácil. No obstante, Bertín adora a su hijo y se ha emocionado al recordarlo.

“Somos una familia muy grande y todos nos queremos, pero una persona así no es cómodo y hay que hacer un sacrificio enorme”, ha dicho en el programa de ‘Sábado Deluxe‘.