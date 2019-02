‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Melyssa abandona el trono de Santana

Santana habría tenido relaciones con una de sus pretendientas en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Melyssa está muy agobiada por la final de Santana en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que se celebrará el próximo 28 de febrero en directo. Melyssa ha confesado en el programa que no está enamorada porque él no puede prestarle toda la atención que ella necesita, pero sí que lo quiere. Es por eso por lo que, al conocer la noticia de la final, no pudo evitar emocionarse.

Pero en el programa de hoy veremos que la cosa ha cambiado. Santana habría tenido relaciones sexuales con otra de sus pretendientas y esto le ha molestado muchísimo a Melyssa, tanto es así que se ha planteado abandonar el programa en la recta final. “Te dije que si te acostabas con ella, me iba”, le ha dicho Melyssa a su tronista.

