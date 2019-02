La llamada en directo de Sofía Suescun que desconcierta a Jorge Javier en ‘Sábado Deluxe’

Maite solo ha dado una pista en 'Sábado Deluxe': "Hay alguien que la quiere mucho"

Durante el directo de ‘Sábado Deluxe‘, Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, ha recibido una llamada precisamente de su hija. Esta llamada, en pleno directo, ha sorprendido a Maite, que no se esperaba que su hija la interrumpiese en el programa de Jorge Javier. Pero, ¿Qué era eso tan urgente que Sofía no podía callarse?

Al colgar el teléfono, Maite ha dicho que es privado y que no puede contar nada, a pesar de que los colaboradores del programa el han insistido. Eso sí, a Maite se le ha cambiado la cara, y no para peor. Sofía le ha dado una gran noticia que no esperaban.

Al preguntar qué había pasado, Maite solo ha dado una pista: “Hay alguien que la quiere mucho”. Eso sí, Maite ha dejado claro en ‘Sábado Deluxe’ que no es nada amoroso. ¿Quizá sea trabajo? No sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con Sofía y esa buena noticia, pero seguro que pronto saldrá a la luz.

Eso sí, Jorge Javier se ha quedado bastante intrigado con la llamada aunque, para no alargar el tema, ha preferido zanjar la conversación y seguir hablando, precisamente, de la expulsión de Sofía de ‘GH DÚO’.