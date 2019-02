‘Sábado Deluxe’: Kiko Matamoros rectifica “No he tenido nada con Sofía”

Kiko Matamoros culpa a Makoke de sus palabras en 'Sábado Deluxe.

Tras salir expulsada de la casa de ‘GH DÚO’, Sofía recibió una noticia que no el agradó demasiado. Kiko Matamoros había dicho que él y Sofía habían tenido una aventura. Ella lo negó rotundamente, aunque muchos dicen que “con la boca pequeña”. No había tenido nada con Kiko antes de entrar en la casa de ‘GH DÚO’. Y así lo ha confirmado Kiko en ‘Sábado Deluxe’.

Matamoros ha entrado en directo en el programa y ha reculado: “Rectifico, prefiero quedar como un mentiroso, no he tenido nada con ella”, ha dicho Kiko. Además, ha añadido que quiere ver feliz a las personas a las que quiere, y Sofía es una de ellas. Maite, que estaba en el plató de ‘Sábado Deluxe’, ha agradecido sus palabras a Kiko.

La cuestión es que Kiko Matamoros también ha echado la culpa a su ex, Makoke, de estas palabras. Según dijo, “fue un momento de cabreo con mi ex y ya está, no es verdad”. ¿Qué tiene que ver Makoke con Sofía? La respuesta de Kiko nos dejó a cuadros.

Eso sí, el hecho de que haya entrado en directo en ‘Sábado Deluxe‘ para defender a Sofía dice mucho del tipo de relación que tienen. Una buena amistad seguro.