Manu se plantea abandonar, a pocos días de la final de Noelia, en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’

A pesar de una cita de diez, que acabó en beso, la tronista y el pretendiente tuvieron una fuerte discusión en La casa de los tronistas

A Noelia Freire le queda muy poco en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. El próximo día 12 de febrero, la tronista dirá adiós al programa de Cuatro, escogiendo entre uno de sus pretendientes. En estas semanas, los chicos de Noelia están dando todo lo que pueden por acabar de cautivar a la tronista, y los nervios también se están haciendo notar entre ellos.

Manu es uno de los pretendientes que más le gusta a Noelia, y tuvieron una gran cita en estos días pasados. Una cita donde acabaron besándose apasionadamente, mientras Noelia jugaba con un antifaz en sus ojos. Pero algo pasó en La casa de los tronistas, que de repente ha roto esas buenas sensaciones entre la pareja.

El pretendiente, a día de hoy, no acaba de entender lo que pasó, y hoy en el plató de ‘MYHYV’, ha confesado que se está pensando si acudir a la final de Noelia o no. Según las imágenes, todos los habitantes de la casa acabaron indignados con unas palabras que Manu dedicó a la tronista, y que no gustaron nada a sus compañeros de casa. “No vuelvas a hablarle así a Noelia” le gritaba Jenni, la otra tronista del programa.

El programa no ha querido desvelar el contenido de esa conversación que ha cambiado por completo la perspectiva de Manu y Noelia juntos después de ‘MYHYV’. Lo cierto es que todos los pretendientes de Noelia también se han sentido muy indignados con lo sucedido, y han pedido a Noelia que actúe en consecuencia.

¿Qué pasó en La casa de los tronistas? Mañana veremos las imágenes completas de esa pelea, y sabremos qué hará Noelia con Manu para su final.