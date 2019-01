El chef acudió hasta el programa de Pablo Motos acompañado por su esposa Cristina Pedroche

Una de las parejas más mediáticas de nuestro país, el chef Dabiz Muñoz y la presentadora Cristina Pedroche, acudieron ayer noche hasta ‘El Hormiguero‘ de Pablo Motos, para hablar sobre sus proyectos de futuro y, sobre todo, de su relación después de unos cuantos juntos como pareja. Cristina Pedroche y el cocinero se han convertido en una de la parejas más seguidas de nuestro país, para lo bueno para lo malo.

Dabiz Muñoz confesó a Pablo Motos que cuando conoció a Cristina, no estaba acostumbrado a todo lo que le rodeaba. “Yo había cosas de su mundo con las que flipaba”, afirmó el chef, que contó una anécdota del primer día que descubrió a unos fotógrafos apostados en la puerta de su casa. “Salí un día de casa y me encontré a un fotógrafo en el coche con un teleobjetivo apuntándome. Creía que me iban a disparar”, relató Muñoz.

En ese momento, tal y como apuntó Cristina en ‘El Hormiguero’, solo llevaban un mes y medio juntos, y creían que los fotógrafos tardarían más en llegar a su casa. Igualmente, Dabiz también confesó el motivo por el que se hizo su Instagram, y no fue otro que conquistar a la que hoy es su esposa. “Me hice Instagram para ligarme a Cristina, antes solo tenía Twitter”.

La pareja demostró tener muy buena sintonía y disfrutar cada momento, además de tener varios proyectos de trabajo juntos, aunque Muñoz admitió que la persona más crítica con sus platos es precisamente Cristina Pedroche.