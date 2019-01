Antonio Tejado, acusado de mentiroso por sus compañeros en 'GH DÚO'.

Antonio ha podido comprobar en la expulsión del jueves de ‘GH DÚO‘ que el público estaba de su lado, al menos en esos momentos. Es por eso por lo que ha vuelto a la casa más fuerte que nunca, a pesar de las decepciones que sufrió después de la gala al saber que Candela hubiese preferido que abandonara la casa.

Pero la cosa no terminó ahí. Al día siguiente de las expulsiones Antonio tuvo que enfrentarse a los reproches de sus compañeros. Raquel se enfadó con él y dijo que “Podía habernos protegido dejando que nomináramos más tarde y no lo hizo”.

Ylenia, por su parte, se enfrentó a Antonio y le dejó sus sentimientos muy claros: “Ayer mentiste como un bellaco y ahora estás manipulando esa versión. Me dijiste que no te habías dado cuenta y ahora me estás diciendo que lo hiciste aposta. Me dijiste que no habías pensado en las nominaciones“.

Por otra parte, Julio y Carolina han acusado a Antonio de mentiroso por las nominaciones: “Mientes, Antonio, es que mientes. Anoche dijiste que los 3 puntos me los dabas a mí por el vídeo y ahora dices que lo diste por Julio”. Vamos, que parece que la estancia de Antonio en ‘GH DÚO’ no va a ser demasiado sencilla a partir de ahora.