‘GH DÚO’: Alejandro Albalá e Ylenia dejan de lado a Sofía

La relación entre Alejandro y Sofía en 'GH DÚO' pende de un hilo.

Los continuos choques entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun han provocado que terminen por separarse del todo y es que ya no son el apoyo del otro, sino que se han convertido en casi enemigos, especialmente después de la cuarta gala de ‘GH DÚO’ y de la discusión en el confesionario.

Mientras que Sofía se desahoga con Julio en el jardín, Albalá charlaba alegremente con Ylenia, Carolina y Candela sobre su vida amorosa. Alejandro sigue enamorado de Sofía, a pesar de que no sea un amor correspondido. Carolina le ha propuesto a Candela como pareja: “Ella podría ser tu tipo, necesita a alguien 24 horas y 7 días pendiente de ella y tú eres así”, pero Alejandro la ha descartado al saber que le encanta la fiesta.

El joven ha explicado que el quiere una relación de esas de “sofá, peli y manta”, aunque le gustan las chicas “locuelas”. Al escuchar esto, Ylenia no ha podido evitar pronunciarse: “Yo soy loca y no soy infiel, y me gusta el plan sofá”.

Sofía, por otra parte, le juraba a Julio que ella siempre actúa de corazón y que le preocupa el saber cómo está quedando en el exterior. Julio la anima a seguir siendo ella misma en ‘GH DÚO’, y esto le ha encantado: “Ojalá fueras tú mi defensor fuera, a saber cómo lo está haciendo mi madre”.