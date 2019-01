MYHYV: Imi y Jesús, ¿han tenido algo fuera de ‘Mujeres y hombres y viceversa’?

El nuevo tronista, Jesús, sigue siendo acusado por los colaboradores de haber tenido algo con Imi, su pretendienta

‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ continua con los tronos masculinos que últimamente copan toda la atención del programa que presenta Toñi Moreno. Los nuevos tronistas, Jesús y Manu, siguen conociendo a sus primeras pretendientas, aunque más de una ya comienza a dar que hablar ante los espectadores.

Cuando Jesús Collado entró en el trono del programa, se presentó Imi, una ex pretendienta de Álex Bueno, que estuvo a punto de marcharse con el tronista madrileño. La cuestión es que desde el primer encuentro, Jesús ya comentó que conocía a Imi fuera de ‘MYHYV’ , y que le gustaba que se sentara en su bando para conocerla.

Pero los colaboradores del programa no quedaron conformes con las explicaciones de ambos en su presentación. En el programa de hoy, la ex tronista Violeta, va a volver a sembrar la duda sobre su relación. “Esto ya empieza como oliendo un poco mal” se refiere Violeta a la relación sobre Imi y Jesús. Según la colaboradora los dos han tenido algo fuera, mucho más que una simple amistad, “rumore, rumore” se defiende Jesús, que siempre ha sostenido que no ha habido nada entre ellos.

Jesús va a defenderse de estas acusaciones, sobre todo de cara a que sus pretendientas sigan estando ilusionadas para conocerlo en ‘MYHYV’.