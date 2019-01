‘Chester’: Risto Mejide sienta a la mujer de Pablo Escobar en el sofá de Cuatro

'La Tata' confiesa que no sabía cómo escapar de Pablo Escobar en el 'Chester'.

La mujer del mayor narcotraficante de la historia, Pablo Escobar, se sentará en el sofá del ‘Chester’ para hablar sobre el hombre del que se enamoró y sobre el ascenso de su marido en el mundo del narcotráfico. María Victoria Henao, conocida como ‘la Tata’, contará también que sucedió al convertirse en ‘la viuda de Pablo Escobar’ ya que el terror no acabó con su muerte.

“No sé cómo no enloquecer después de tanto horror. Viví tantos años la violencia que mi cuerpo no resiste más”, le confiesa a Risto Mejide. “Siento que estuve totalmente encerrada, que no me podía mover de allí. No podía escapar de las manos de Pablo Escobar, a pesar de que era mi marido”. María Victoria no ha pasado buenos momentos en su vida y los contará todos en el ‘Chester’.

Por otra parte, Risto también entrevistará al juez Antonio Vázquez Taín, que ha dedicado gran parte de su vida a luchar contra la droga en la comunidad de Galicia. Este juez ha sido muy conocido por sus enfrentamientos con los narcos más famosos de toda la región, incluso poniendo su vida en peligro.

No te pierdas esta noche, a partir de las 21:30 horas, el sillón del ‘Chester’ en Cuatro y todas las historias que surgen de él.