Anabe Alonso lo da todo como Mory Kanté en ‘Tu cara me suena’

Anabel Alonso interpreta tres danzas africanas en 'Tu cara me suena'.

No cabe duda de que Anabel Alonso es una de las grandes concursantes de esta edición de ‘Tu cara me suena’. La actriz y humorista lo da todo en el escenario, tenga el personaje que tenga. Esta semana le ha tocado interpretar a Mory Kanté, un cantante y compositor guineano que canta en su lengua materna, un reto muy complicado para Anabel, pero una vez más ha podido demostrar que nada se le resiste.

La actuación ha estado bastante bien y es que, aunque se le ha ido la letra en algunos momentos, Anabel se lo ha pasado bien en el escenario como cada viernes y eso es, al final, lo que más importa en el programa. Eso sí, Ángel Llàcer ha querido poner a prueba a la actriz para ver si se había metido de lleno en el papel de africano.

Anabel ha ‘bailado’ tres danzas tribales de tres tribus diferentes en menos de un minuto, claro está que las danzas eran de todo menos originales. Aún así, Ángel le ha dicho que ‘no estaba mal’ y ella se ha quedado conforme, al menos por el momento, en ‘Tu cara me suena’.

El marcador de Anabel Alonso no es el que más puntos tiene en ‘Tu cara me suena’, es cierto, pero nadie puede negar que no lo da todo cada vez que se sube al escenario.