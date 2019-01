‘GH DÚO’: Fortu y Yoli, los primeros ganadores de la inmunidad en ‘Gran Hermano’

Fortu y Yoli se convierten en los inmunes de la semana en 'GH DÚO'.

La primera prueba de ‘GH DÚO’ nos ha dejado momentos muy divertidos y es que los concursantes tenían una misión muy clara, no resbalar en el hielo. Aún así, todos han terminado cayendo en algún momento y dando un ‘culazo’ contra el frío hielo. El caso es que muchos de los participantes, por no decir la mayoría, han acabado eliminados de la prueba, por lo que, finalmente, ganarla no ha sido tan difícil para Fortu y Yoli.

Al ganar la prueba, Fortu y Yoli se han convertido en los jefes e inmunes de la casa. ¡Nadie podrá nominarlos esta semana! Yoli respira tranquila ya que, según la semana, podría volver a salir nominada y de esta no sabía si se salvaría. Pero no solo han ganado la inmunidad, sino también un poder, el poder del intercambio en ‘GH DÚO’.

Este poder ya lo vimos en ‘GH VIP 2018’, un poder que todos querían tener y que causó muchísimas discusiones. ¿Pasará lo mismo en esta edición? Hay que tener en cuenta que el poder de cambio es individual, por lo que podrán salvar a uno de los miembros de la pareja nominados y dejar al otro.

¿A quién salvarán Fortu y Yoli en las nominaciones a la cara de esta semana?