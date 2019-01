Risto Mejide a Inda: “Soy onanista”

Risto Mejide, presentador de Todo es mentira, una mala copia de Zapeando (La Sexta) que ha preparado La Fábrica de la Tele para Cuatro, se define a sí mismo como “onanista”, es decir, que practica el onanismo. La definición de la RAE de uno de los placeres favoritos de Mejide es: “Acción y efecto de masturbarse”.

En el Chester –programa de la misma cadena– que tuvo como invitado a Eduardo Inda y que trató el tema de la “posverdad”, Risto Mejide intentó desbaratar –con nulo éxito– algunas de las informaciones publicadas por Inda a lo largo de su carrera.

En un momento de la entrevista el director de OKDIARIO le pregunta: “¿Dónde estabas tú en esos momentos, cuando yo sacaba esas informaciones tan contundentes, tan importantes para la historia de este país?”. Inda hacía referencia a investigaciones como los casos Urdangarin, Bárcenas o el ático de Ignacio González, entre otras muchas. Cuando no sabe por dónde escaparse, Risto intenta hacerse el gracioso para no tener que reconocer el trabajo periodístico de Eduardo Inda: “Seguramente en mi casa dándome placer”. A lo que Inda le contesta que “entonces no eres honesto”.

Como Risto es incapaz de bajarse del burro, y dado que al público del programa le hizo gracia su anterior chascarrillo, el presentador de Cuatro respondió diciendo que él es “onanista”. Exactamente, una persona que se masturba, que se da placer a sí mismo, como reconoce el propio presentador. Una salida bastante poco apropiada para lo que aparentaba ser un programa serio.

Un programa en el que cuando el presentador no parece quedar bien se va por peteneras e intenta ridiculizar al invitado, como solía hacer en los programas que le han dado fama y mucho dinero. Basta recordar otro Chester, al que invitó a la ex directora de informativos de Antena 3 Gloria Lomana, y en el que insinuó –usando un vídeo de la periodista fallecida María Antonia Iglesias– que la exitosa carrera profesional de la periodista era fruto de su relación personal con el ex ministro del PP Josep Piqué. Lomana hizo recular a Mejide al contestarle que su discurso era completamente “machista”.