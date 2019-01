Fede, Raquel o Yoli, ¿quién será el primer expulsado de ‘GH DÚO’?

Los tres nominados de la semana se la juegan esta noche en la primera expulsión del reality

Primer jueves de expulsiones en ‘GH DÚO’, que tras la intensa gala del pasado martes, vivirá una nueva noche llena de emociones para todos los concursantes y espectadores del programa. Fede, Yoli y Raquel son los nominados de esta primera semana de concurso, y uno de ellos abandonará esta noche su estancia en la casa.

Tras la salvación de Ylenia y Fortu, los tres nominados no las tienen todas consigo, y más tras comprobar el cambio de rumbo que cogieron los porcentajes en la última gala del pasado martes. Fede y Raquel no se soportan, a pesar de entrar juntos como pareja, junto a Ylenia. Por su parte Yoli ha sido la concursante que menos cosas ha mostrado y sus compañeros no la ven como una concursante del programa.

Además, en esta noche emocionante de ‘GH DÚO’ viviremos una nueva prueba de líder que dejará a la casa dividida como cada semana. Jorge Javier Vázquez hará un repaso de la primera semana en el reality de los concursantes que ha sido bastante intensa y que tuvo su culmen en la pasada gala del martes donde conocimos de primera mano algunos aspectos de la vida de Kiko Rivera.

Los espectadores tienen en su mano la expulsión, votando por su favorito. Si votan por Yoli, romperán la primera pareja de esta edición, dejando a Fortu compitiendo solo por ganar. Si los espectadores se deciden por Fede o Raquel, romperán uno de los tríos de la casa, dejando a uno de los dos de pareja de la temida Ylenia.

¿Quién abandonará esta noche ‘GH DÚO’? A partir de las 22:00 horas en Telecinco.